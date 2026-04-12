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सिंगर आशा भोसले का निधन, बेटे आनंद भोसले ने दी जानकारी, कल चार बजे अंतिम संस्कार
दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है. बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की जानकारी दी. आशा भासले का कल चार बजे अंतिम संस्कार होगा.
दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. आशा भोसले को शनिवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. रविवार को आशा भोसले का निधन हो गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने आशा के निधन की जानकारी दी.
आनंद भोसले ने कहा, 'मेरी मां आशा भोसले का आज निधन हो गया है. कल चार बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.'
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Source: IOCL