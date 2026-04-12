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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिंगर आशा भोसले का निधन, बेटे आनंद भोसले ने दी जानकारी, कल चार बजे अंतिम संस्कार

सिंगर आशा भोसले का निधन, बेटे आनंद भोसले ने दी जानकारी, कल चार बजे अंतिम संस्कार

दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है. बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की जानकारी दी. आशा भासले का कल चार बजे अंतिम संस्कार होगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 12 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. आशा भोसले को शनिवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. रविवार को आशा भोसले का निधन हो गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने आशा के निधन की जानकारी दी.

आनंद भोसले ने कहा, 'मेरी मां आशा भोसले का आज निधन हो गया है. कल चार बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.'

 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Asha Bhosle Death
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