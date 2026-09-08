आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी, जैकी श्रॉफ ने किया स्पेशल पोस्ट

भारतीय की सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्वगायिकाओं में से एक आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी मंगलवार को मनाई जा रही है. इस मौके पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने उन्हें याद किया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गायिका के साथ बिताए गए यादगार पलों की झलक शेयर की. इसमें उन्होंने गायिका का गया हुआ गीत 'जहां में ऐसा कौन है' भी ऐड किया. जैकी ने लिखा, 'आशा भोसले.'

आशा भोसले को संगीत परिवार से मिला हुनर

महाराष्ट्र के सांगली में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर में जन्मी आशा भोसले को गायिकी परिवार से मिली थी. उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जाने-माने शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे और बड़ी बहन लता मंगेशकर भारतीय मनोरंजन जगत की जानी-मानी गायिका थीं. उनके अन्य भाई-बहन मीना खडीकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर हैं, जो सभी संगीत की दुनिया से जुड़े रहे हैं.





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आशा भोसले की जर्नी

उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संगीत सीखना और गाना शुरू कर दिया था. वर्ष 1948 में फिल्म 'चुनरिया' के गीत 'सावन आया' से उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर प्लेबैक सिंगर अपने सफर की शुरुआत की. शुरुआती दौर में उन्हें ऐसे गाने मिले जिन्हें अन्य गायिकाएं छोड़ देती थीं लेकिन उन्होंने अपनी अनोखी शैली और मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई.

आशा भोसले ने हर अंदाज में बिखेरा सुरों का जादू

उन्होंने शास्त्रीय संगीत (क्लासिकल), गजल, कैबरे, पॉप और रॉक जैसे हर संगीत प्रारूप में महारत हासिल की, जिनमें 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा', 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', और 'इन आंखों की मस्ती' उनके ऐतिहासिक गीतों में शामिल हैं.

इस गाने के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

फिल्म 'उमराव जान' (1981) के गीत 'इन आंखों की मस्ती' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

16 की उम्र में की थी शादी

आशा भोसले ने 16 साल की आयु में परिवार की मर्जी के खिलाफ अपने से बड़े गणपतराव भोसले (जो उनके सचिव भी थे) से शादी की थी. ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और साल 1960 में उनका तलाक हो गया.

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