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दिवाली पार्टी में सितारों का जलवा, खुशी कपूर से फातिमा सना शेख तक ने लूटी महफिल
लग्जरी फैशन ब्रांड Valentino की दिवाली पार्टी में खुशी कपूर, फातिमा सना शेख और आदित्या रॉय कपूर समेत कई सितारों ने शिरकत की. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
लग्जरी फैशन ब्रांड Valentino की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. इस पार्टी में खुशी कपूर से लेकर फातिमा सना शेख तक कई हसीनाएं अपने लुक्स से सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :KHUSHI KAPOOR
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