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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पार्टी में सितारों का जलवा, खुशी कपूर से फातिमा सना शेख तक ने लूटी महफिल

दिवाली पार्टी में सितारों का जलवा, खुशी कपूर से फातिमा सना शेख तक ने लूटी महफिल

लग्जरी फैशन ब्रांड Valentino की दिवाली पार्टी में खुशी कपूर, फातिमा सना शेख और आदित्या रॉय कपूर समेत कई सितारों ने शिरकत की. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Oct 2026 11:30 AM (IST)
लग्जरी फैशन ब्रांड Valentino की दिवाली पार्टी में खुशी कपूर, फातिमा सना शेख और आदित्या रॉय कपूर समेत कई सितारों ने शिरकत की. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

लग्जरी फैशन ब्रांड Valentino की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. इस पार्टी में खुशी कपूर से लेकर फातिमा सना शेख तक कई हसीनाएं अपने लुक्स से सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

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खुशी कपूर का पार्टी में बेहद स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उन्होंने व्हाइट कलर की लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप पहना था. अपने इस ग्लैमरस लुक में खुशी ने पैपराजी के सामने जमकर पोज दिए.
खुशी कपूर का पार्टी में बेहद स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उन्होंने व्हाइट कलर की लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप पहना था. अपने इस ग्लैमरस लुक में खुशी ने पैपराजी के सामने जमकर पोज दिए.
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ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना रोशन भी इस खास इवेंट का हिस्सा बनीं. वो शर्ट और पैंट के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आईं. उनका सिंपल और एलिगेंट लुक काफी खूबसूरत लग रहा था.
ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना रोशन भी इस खास इवेंट का हिस्सा बनीं. वो शर्ट और पैंट के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आईं. उनका सिंपल और एलिगेंट लुक काफी खूबसूरत लग रहा था.
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सहर बंबा भी दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस दौरान वो पीच कलर की मिनी ड्रेस में नजर आईं. उन्होंने रेड कार्पेट पर मुस्कुराते हुए कई पोज दिए.
सहर बंबा भी दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस दौरान वो पीच कलर की मिनी ड्रेस में नजर आईं. उन्होंने रेड कार्पेट पर मुस्कुराते हुए कई पोज दिए.
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आदित्य रॉय कपूर भी अपने डैपर लुक में पार्टी में पहुंचे. उन्होंने ब्लैक पैंट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहना था. इस फॉर्मल लुक में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
आदित्य रॉय कपूर भी अपने डैपर लुक में पार्टी में पहुंचे. उन्होंने ब्लैक पैंट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहना था. इस फॉर्मल लुक में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
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एक्ट्रेस अन्या सिंह ने भी दिवाली पार्टी में अपने स्टाइल का जलवा दिखाया. वो शॉर्ट ड्रेस में काफी स्टाइलिश नजर आईं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सामने कई पोज भी दिए.
एक्ट्रेस अन्या सिंह ने भी दिवाली पार्टी में अपने स्टाइल का जलवा दिखाया. वो शॉर्ट ड्रेस में काफी स्टाइलिश नजर आईं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के सामने कई पोज भी दिए.
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50 की उम्र में भी डीनो मोरिया अपने लुक से सबका ध्यान खींचते नजर आए. उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लेजर कैरी किया था. इस क्लासी आउटफिट में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
50 की उम्र में भी डीनो मोरिया अपने लुक से सबका ध्यान खींचते नजर आए. उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लेजर कैरी किया था. इस क्लासी आउटफिट में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
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फातिमा सना शेख ने अपने ग्लैमरस अंदाज से पार्टी में चार चांद लगा दिए. वो ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में नजर आईं. उनका लुक काफी अट्रैक्टिव था और उन्होंने अपने स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं.
फातिमा सना शेख ने अपने ग्लैमरस अंदाज से पार्टी में चार चांद लगा दिए. वो ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में नजर आईं. उनका लुक काफी अट्रैक्टिव था और उन्होंने अपने स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं.
Published at : 24 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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KHUSHI KAPOOR

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