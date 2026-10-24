दिवाली पार्टी में सितारों का जलवा, खुशी कपूर से फातिमा सना शेख तक ने लूटी महफिल

50 की उम्र में भी डीनो मोरिया अपने लुक से सबका ध्यान खींचते नजर आए. उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लेजर कैरी किया था. इस क्लासी आउटफिट में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.