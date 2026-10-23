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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड53 की उम्र में भी मलाइका का जलवा बरकरार, साड़ी से ब्लैक आउटफिट तक हर लुक है शानदार

53 की उम्र में भी मलाइका का जलवा बरकरार, साड़ी से ब्लैक आउटफिट तक हर लुक है शानदार

मलाइका अरोड़ा आज यानी कि 23 अक्टूबर को 53 साल की हो गई हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह साड़ी, सूट से लेकर वेस्टर्न, ब्लैक और शिमरी आउटफिट्स तक में अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Oct 2026 03:11 PM (IST)
मलाइका अरोड़ा आज यानी कि 23 अक्टूबर को 53 साल की हो गई हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह साड़ी, सूट से लेकर वेस्टर्न, ब्लैक और शिमरी आउटफिट्स तक में अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती हैं.

मलाइका अरोड़ा आज 53 साल की हो गई हैं और उनके फैशन का अंदाज आज भी काफी खास है. साड़ी हो या ग्लैमरस ड्रेस, हर तरह के कपड़ों में उनका लुक अलग नजर आता है.

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मलाइका अरोड़ा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं. इतनी उम्र में भी मलाइका अपनी फिटनेस, खूबसूरती और शानदार फैशन सेंस से अपने फैंस का ध्यान खींच लेती है . मलाइका का स्टाइल काफी अलग है और वह हर तरह के आउटफिट को अपने अंदाज में कैरी करती है. उम्र के इस पड़ाव में भी मलाइका का फैशन और कॉन्फिडेंस देखने लायक हैं.
मलाइका अरोड़ा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं. इतनी उम्र में भी मलाइका अपनी फिटनेस, खूबसूरती और शानदार फैशन सेंस से अपने फैंस का ध्यान खींच लेती है . मलाइका का स्टाइल काफी अलग है और वह हर तरह के आउटफिट को अपने अंदाज में कैरी करती है. उम्र के इस पड़ाव में भी मलाइका का फैशन और कॉन्फिडेंस देखने लायक हैं.
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साड़ी में मलाइका अरोड़ा का अंदाज बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है. ट्रेडिशनल आउटफिट में भी वह अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती हैं. मलाइका का साड़ी पहनने का अंदाज़ और उनकी प्यारी सी मुस्कान उनकी लुक को और भी खास बना देती हैं.
साड़ी में मलाइका अरोड़ा का अंदाज बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है. ट्रेडिशनल आउटफिट में भी वह अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती हैं. मलाइका का साड़ी पहनने का अंदाज़ और उनकी प्यारी सी मुस्कान उनकी लुक को और भी खास बना देती हैं.
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सूट में भी मलाइका अरोड़ा का अंदाज़ बहुत प्यारा लगता है. इंडियन कपड़ों में मलाइका का अंदाज़ सिंपल होने के साथ-साथ काफी स्टाइलिश भी लगता है.
सूट में भी मलाइका अरोड़ा का अंदाज़ बहुत प्यारा लगता है. इंडियन कपड़ों में मलाइका का अंदाज़ सिंपल होने के साथ-साथ काफी स्टाइलिश भी लगता है.
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वेस्टर्न आउटफिट में मलाइका अरोड़ा का अंदाज एकदम देखने लायक होता है. वह इस तरह के कपड़ों में बेहद ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है. मलाइका का कॉन्फिडेंस और खूबसूरत अंदाज उनके लुक को और भी खास बना देता है.
वेस्टर्न आउटफिट में मलाइका अरोड़ा का अंदाज एकदम देखने लायक होता है. वह इस तरह के कपड़ों में बेहद ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है. मलाइका का कॉन्फिडेंस और खूबसूरत अंदाज उनके लुक को और भी खास बना देता है.
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ब्लैक आउटफिट में मलाइका का अंदाज़ बहुत अलग नज़र आता है. काले रंग के कपड़ों में उनका अंदाज बेहद शानदार , क्लासी और अट्रैक्टिव नज़र आता है.
ब्लैक आउटफिट में मलाइका का अंदाज़ बहुत अलग नज़र आता है. काले रंग के कपड़ों में उनका अंदाज बेहद शानदार , क्लासी और अट्रैक्टिव नज़र आता है.
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शिमरी आउटफिट में मलाइका का ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है. चमकदार कपड़ों में उनकी खूबसूरती और भी खास नज़र आती है. उनका यह अंदाज किसी पार्टी या खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट लगता है.
शिमरी आउटफिट में मलाइका का ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है. चमकदार कपड़ों में उनकी खूबसूरती और भी खास नज़र आती है. उनका यह अंदाज किसी पार्टी या खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट लगता है.
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बॉडीकॉन ड्रेस में मलाइका अरोड़ा बेहद ग्लैमरस लगती हैं. फिटेड ड्रेस में उनका लुक काफी शानदार नजर आता है इस अंदाज में मलाइका अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती हैं. 53 साल की उम्र में भी मलाइका का स्टाइल और फिटनेस एकदम बरकरार है. हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती साफ नज़र आती हैं.
बॉडीकॉन ड्रेस में मलाइका अरोड़ा बेहद ग्लैमरस लगती हैं. फिटेड ड्रेस में उनका लुक काफी शानदार नजर आता है इस अंदाज में मलाइका अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती हैं. 53 साल की उम्र में भी मलाइका का स्टाइल और फिटनेस एकदम बरकरार है. हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती साफ नज़र आती हैं.
Published at : 23 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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