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53 की उम्र में भी मलाइका का जलवा बरकरार, साड़ी से ब्लैक आउटफिट तक हर लुक है शानदार
मलाइका अरोड़ा आज यानी कि 23 अक्टूबर को 53 साल की हो गई हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह साड़ी, सूट से लेकर वेस्टर्न, ब्लैक और शिमरी आउटफिट्स तक में अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
मलाइका अरोड़ा आज 53 साल की हो गई हैं और उनके फैशन का अंदाज आज भी काफी खास है. साड़ी हो या ग्लैमरस ड्रेस, हर तरह के कपड़ों में उनका लुक अलग नजर आता है.
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Published at : 23 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Tags :MALAIKA ARORA
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