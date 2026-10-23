53 की उम्र में भी मलाइका का जलवा बरकरार, साड़ी से ब्लैक आउटफिट तक हर लुक है शानदार

मलाइका अरोड़ा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं. इतनी उम्र में भी मलाइका अपनी फिटनेस, खूबसूरती और शानदार फैशन सेंस से अपने फैंस का ध्यान खींच लेती है . मलाइका का स्टाइल काफी अलग है और वह हर तरह के आउटफिट को अपने अंदाज में कैरी करती है. उम्र के इस पड़ाव में भी मलाइका का फैशन और कॉन्फिडेंस देखने लायक हैं.