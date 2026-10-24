अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या

अमृतसर में एक मामूली विवाद में 28 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना थाना गेट हकीमा इलाके की है, जहां घर के बाहर खड़े अमित सभरवाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. मृतक के परिवार का आरोप है कि एक्टिवा साइड में करने जैसी छोटी सी बात पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

परिवार के मुताबिक, अमित सभरवाल अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान अभि शाह और उसके साथ आए अन्य लोगों से एक्टिवा हटाने को लेकर विवाद हो गया. आरोपियों ने अमित से रास्ता खाली करने के लिए कहा था. परिवार का कहना है कि अमित उनकी बात मानते हुए एक्टिवा साइड में करने लगा, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ गया.

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परिजनों के मुताबिक, इस बात को लेकर कोई बड़ी पुरानी रंजिश नहीं थी. इसके बावजूद मामूली कहासुनी ने ऐसा रूप ले लिया कि अमित को अपनी जान गंवानी पड़ी. परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियां चला दीं.

5 से 6 राउंड फायरिंग, सिर में लगी गोली

मृतक के परिवार का कहना है कि आरोपियों ने अमित पर करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद अमित के परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बेटे के साथ परिवार ने भविष्य के सपने देखे थे, उसकी इस तरह मौत से घर में मातम पसरा हुआ है. परिवार अब आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है.

तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

मामले में थाना गेट हकीमा पुलिस ने मृतक के पिता सुनील कुमार सभरवाल के बयान के आधार पर अभि शाह, सनी शाह और दिती शाह के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में एक्टिवा हटाने को लेकर हुए विवाद की बात सामने आई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही, घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगाया जा सके.

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परिवार ने की फांसी की सजा देने की मांग

अमित की हत्या के बाद परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की जान लेने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें इंसाफ मिल सके. परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है.