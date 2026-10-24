हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज आज दुनिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. 'टॉप गन', 'रेन मैन' और 'मिशन: इम्पॉसिबल' जैसी फिल्मों से उन्होंने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. क्या आप जानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक फिल्म के लिए करीब 40 लाख रुपये मिले थे? अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर आज वो हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं कि टॉम क्रूज ने ये मुकाम कैसे हासिल किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, टॉम क्रूज की कुल नेटवर्थ करीब 600 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया फिल्में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें एक फिल्म के लिए करीब 20 से 30 मिलियन डॉलर तक की फीस मिलती है. इसके अलावा, उनके पास अमेरिका और इंग्लैंड में कई आलीशान प्रॉपर्टीज भी हैं.

पहली फिल्म के लिए मिले थे इतने पैसे

टॉम क्रूज ने साल 1981 में फिल्म 'टैप्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 50 हजार डॉलर मिले थे, जो उस समय लगभग 40 लाख रुपये के बराबर थे. इसके बाद 'रिस्की बिजनेस' और 'टॉप गन' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. धीरे-धीरे वो हॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शामिल हो गए.

'मिशन: इम्पॉसिबल' ने बदल दी किस्मत

'मिशन: इम्पॉसिबल' फ्रैंचाइजी ने टॉम क्रूज के करियर और कमाई को नई ऊंचाई दी. इन फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ-साथ वो प्रोड्यूसर भी बने. इससे उन्हें एक्टिंग की फीस के अलावा फिल्मों की कमाई से भी हिस्सा मिलने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहली 'मिशन: इम्पॉसिबल' फिल्म से उन्होंने फीस और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलाकर करीब 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 580 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, 'मिशन: इम्पॉसिबल III' से उनकी कमाई करीब 75 मिलियन डॉलर यानी लगभग 620 करोड़ रुपये बताई जाती है.

'टॉप गन: मावेरिक' से हुई मोटी कमाई

साल 2022 में रिलीज हुई 'टॉप गन: मावेरिक' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 1.5 बिलियन डॉलर की कमाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉम को फिल्म के लिए शुरुआत में करीब 13 मिलियन डॉलर मिले थे. इसके अलावा, फिल्म की कमाई में हिस्सा मिलने से उनकी कुल कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ.

'वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स' जैसी फिल्मों से भी टॉम क्रूज ने अच्छी कमाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म से फीस और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलाकर उनकी कमाई करीब 100 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

फिल्मों के अलावा प्रॉपर्टी से भी कमाई

टॉम क्रूज ने फिल्मों से कमाए पैसों को रियल एस्टेट में भी लगाया. उनके पास अमेरिका और इंग्लैंड में कई शानदार प्रॉपर्टीज रही हैं. साल 2021 में उन्होंने कोलोराडो में अपना करीब 320 एकड़ का फार्महाउस 39.5 मिलियन डॉलर में बेचा था. इसके अलावा, बेवर्ली हिल्स और हॉलीवुड हिल्स की प्रॉपर्टीज बेचकर भी उन्होंने अच्छी कमाई की.