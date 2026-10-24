Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी

पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी

हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था. चलिए जानते हैं कि पहली फिल्म से करीब 40 लाख रुपये कमाने वाले टॉम ने कैसे 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज आज दुनिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. 'टॉप गन', 'रेन मैन' और 'मिशन: इम्पॉसिबल' जैसी फिल्मों से उन्होंने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. क्या आप जानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक फिल्म के लिए करीब 40 लाख रुपये मिले थे? अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर आज वो हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं कि टॉम क्रूज ने ये मुकाम कैसे हासिल किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, टॉम क्रूज की कुल नेटवर्थ करीब 600 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया फिल्में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें एक फिल्म के लिए करीब 20 से 30 मिलियन डॉलर तक की फीस मिलती है. इसके अलावा, उनके पास अमेरिका और इंग्लैंड में कई आलीशान प्रॉपर्टीज भी हैं.

पहली फिल्म के लिए मिले थे इतने पैसे

टॉम क्रूज ने साल 1981 में फिल्म 'टैप्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 50 हजार डॉलर मिले थे, जो उस समय लगभग 40 लाख रुपये के बराबर थे. इसके बाद 'रिस्की बिजनेस' और 'टॉप गन' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. धीरे-धीरे वो हॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शामिल हो गए. 

पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी

'मिशन: इम्पॉसिबल' ने बदल दी किस्मत

'मिशन: इम्पॉसिबल' फ्रैंचाइजी ने टॉम क्रूज के करियर और कमाई को नई ऊंचाई दी. इन फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ-साथ वो प्रोड्यूसर भी बने. इससे उन्हें एक्टिंग की फीस के अलावा फिल्मों की कमाई से भी हिस्सा मिलने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहली 'मिशन: इम्पॉसिबल' फिल्म से उन्होंने फीस और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलाकर करीब 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 580 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, 'मिशन: इम्पॉसिबल III' से उनकी कमाई करीब 75 मिलियन डॉलर यानी लगभग 620 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी

'टॉप गन: मावेरिक' से हुई मोटी कमाई

साल 2022 में रिलीज हुई 'टॉप गन: मावेरिक' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 1.5 बिलियन डॉलर की कमाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉम को फिल्म के लिए शुरुआत में करीब 13 मिलियन डॉलर मिले थे. इसके अलावा, फिल्म की कमाई में हिस्सा मिलने से उनकी कुल कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ. 

पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी

'वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स' जैसी फिल्मों से भी टॉम क्रूज ने अच्छी कमाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म से फीस और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलाकर उनकी कमाई करीब 100 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

फिल्मों के अलावा प्रॉपर्टी से भी कमाई

टॉम क्रूज ने फिल्मों से कमाए पैसों को रियल एस्टेट में भी लगाया. उनके पास अमेरिका और इंग्लैंड में कई शानदार प्रॉपर्टीज रही हैं. साल 2021 में उन्होंने कोलोराडो में अपना करीब 320 एकड़ का फार्महाउस 39.5 मिलियन डॉलर में बेचा था. इसके अलावा, बेवर्ली हिल्स और हॉलीवुड हिल्स की प्रॉपर्टीज बेचकर भी उन्होंने अच्छी कमाई की.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Tom Cruise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से हथियार किए बरामद, शूटर्स ने किए थे इस्तेमाल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से हथियार किए बरामद
बॉलीवुड
कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिखा- 'करियर की शुरुआत आ गई याद'
कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
बॉलीवुड
Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: 2026 में सिर्फ 5 फिल्में हईं सुपर डुपर हिट, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget