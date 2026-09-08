पॉपुलर बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं. हालिया एपिसोड में उन्होंने अपने होम स्टेट मणिपुर को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस कनिका मान से बातचीत के दौरान मैरी कॉम मणिपुर के हालात को लेकर भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग के जरिए उन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाने का उन्हें दुख है. मैरी ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात को लेकर खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है.

मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर पाने का है दुख

कनिका मान से बात करते हुए मैरी कॉम ने कहा कि वह चाहती हैं कि मणिपुर के सभी लोग मिल-जुलकर और शांति से रहें. उन्होंने कहा, 'मैं अपने मणिपुर की सुरक्षा और वहां के लोगों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई. मणिपुर में कई जनजातियां हैं, सभी के बीच एकता होनी चाहिए. सभी लोगों को प्यार और शांति से रहना चाहिए.'

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मैं हेल्पलेस हूं...

मैरी कॉम ने आगे कहा, 'मैं क्या कर सकती हूं? मैं बेबस हूं. मैं कोई ताकतवर इंसान नहीं हूं. मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मैं अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाई. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है.' उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, 'मणिपुर में इतना कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई. दुख होता है और मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि इस बारे में कुछ कर सकूं.'

बता दें कि मणिपुर में पिछले दो साल से ज्यादा समय से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच तनाव और हिंसा चल रही है. इस दौरान कई लोगों की जान गई है और बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है.

तीन बेटों के बाद बेटी को लिया गोद

डिनर टेबल पर सभी कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान मैरी कॉम ने बताया कि उन्हें हमेशा से एक बेटी की चाहत थी. उनके तीन बेटे हैं, इसलिए उन्होंने एक लड़की को गोद लेने का फैसला किया. मैरी कॉम ने कहा, 'मुझे शुरू से ही एक लड़की चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली. तीन लड़के हुए. मैंने सोचा लड़के-लड़के का क्या करूंगी, इसलिए मैंने एक लड़की गोद ले ली.'

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मैरी कॉम की शादी और तलाक

बता दें कि मैरी कॉम और करुंग ओनलर की मुलाकात साल 2000 में हुई थी. एक ट्रिप के दौरान जब मैरी कॉम का सामान और पासपोर्ट खो गया था, तब ओनलर ने उनकी मदद की थी. इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और करीब 4-5 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने साल 2005 में शादी कर ली. इस कपल के चार बच्चे हैं. हालांकि, करीब 18 साल साथ रहने के बाद दोनों ने साल 2023 में अलग होने का फैसला लिया.

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