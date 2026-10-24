Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटी संग ब्लू में ट्विनिंग कर भतीजे के बर्थडे में पहुंची थीं ऐश्वर्या राय, मां की कार्बन कॉपी लगीं आराध्या, देखें तस्वीरें

बेटी संग ब्लू में ट्विनिंग कर भतीजे के बर्थडे में पहुंची थीं ऐश्वर्या राय, मां की कार्बन कॉपी लगीं आराध्या, देखें तस्वीरें

ऐश्वर्या राय हाल ही में बेटी आराध्या संग अपने भतीजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंची थीं. वहीं अब इस फंक्शन की तस्वीरें सामने आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. हालांकि वे पिछले कुछ सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन फिर भी वे हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं. फैंस भी उनकी लाइफ से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए बेकरार रहते हैं. इन सबके बीच ऐश्वर्या ने हाल ही में अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस फंक्शन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

भतीजे के बर्थडे में बेटी संग पहुंची थीं ऐश्वर्या राय 
बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग भतीजे शिवांश राय के बर्थडे पर पहुंची थीं. इन तस्वीरों को ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा राय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. तस्वीरें में ऐश्वर्या अपने भतीजे शिवांश, भाभी श्रीमा, बेटी आराध्या, भाई आदित्य राय और अपनी मां वृंदा राय के साथ नजर आ रही हैं. इस दौरान ऐश्वर्या कैमरे के लिए स्माइल के साथ पोज देती दिख रही हैं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या राय अपनी फैमिली संग एक टेबल के चारों ओर मौजूद हैं और उनके सामने एक चॉकलेट केक रखा है. मेज पर पिंक और व्हाइट फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता भी रखा हुआ दिख रहा है, जो ब्लू कलर के पेपर में रैप है और उस पर डार्क पिंक कलर का रिबन बंधा है. दीवारों पर परिवार की तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई दिख रही हैं.

तस्वीरें शेयर करते हुए, श्रीमा ने कैप्शन में लिखा, "माई डियर शिवांश राय को जन्मदिन मुबारक! आगे और भी शरारतें हों, नेचर के साथ और ज्यादा समय बिताओ, खूब हंसो और तुम्हें ढेर सारी दुआएं मिलें. मुझे तुम पर बहुत गर्व है!

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shrima Rai 🧿 (@shrimarai)

भतीजे के बर्थडे में बेटी संग ऐश्वर्या राय ने की ट्विनिंग
तस्वीरों में ऐश्वर्या और आराध्या अलग-अलग स्टाइल में ब्लू कलर के कपडों में ट्विनिंग करती दिख रही हैं. ऐश्वर्या ने लाइट ब्लू कलर की ब्रॉड स्लीव्स वाली शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने डार्क कलर का बॉटम कैरी किया था. उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे और सिर पर सनग्लासेस लगाए हुए थे. साथ ही, उन्होंने एक ब्लैक क्रॉस-बॉडी बैग लिया था और ड़ार्क रेड कलर लिपस्टिक लगाई थी.

 वहीं, आराध्या ने ब्लू कलर की डेनिम जैकेट पहनी थी, जिसमें सामने की तरफ बटन थे और स्लीव्स छोटी थीं. हालांकि मां- बेटी के आउटफिट अलग-अलग थे, लेकिन ब्लू कलर की वजह से उनका लुक एक जैसा लग रहा था.

ऐश्वर्या राय बच्चन के भतीजे शिवांश कौन हैं?
शिवांश, ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय और उनकी पत्नी श्रीमा राय के छोटे बेटे हैं. इस कपल का एक बड़ा बेटा भी है, जिसका नाम विहान राय है. इस तरह, ये दोनों आराध्या के ममेरे भाई (कज़िन) हैं. 

ऐश्वर्या राय वर्क फ्रंट
ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्मों से तो दूर हैं लेकिन वे अक्सर इवेंट्स में स्पॉट होती रहती हैं. हाल हीं ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक में नजर आई थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक फिशटेल गाउन में रैंप वॉक कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. 

Published at : 24 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 78वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 'धुरंधर 2' और 'संजू' को छोड़ा पीछे
'हनुमान अंश' ने 78वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 'धुरंधर 2' और 'संजू' को छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी
पहली फिल्म से मिले थे सिर्फ 40 लाख, आज हैं 5000 करोड़ के मालिक, टॉम क्रूज के अरबपति बनने की कहानी
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से हथियार किए बरामद, शूटर्स ने किए थे इस्तेमाल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से हथियार किए बरामद
बॉलीवुड
कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिखा- 'करियर की शुरुआत आ गई याद'
कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
पंजाब
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget