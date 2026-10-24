मनोज बाजपेयी ने 'गजब रात' के साथ डिजिटल स्क्रीन पर कमबैक किया है. ये एक हिंदी थ्रिलर फिल्म है, जिसे फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने पेश किया है. वहीं रितेश शाह ने इसे निर्देशित किया है. चलिए यहां जानते हैं कि 'गजब रात' को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?

'गजब रात' को ओटीटी पर कहां देखें?

मनोज बाजपेयी की 'गजब रात' 23 अक्टूबर 2026 से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता और कीकू शारदा मुख्य भूमिकाओं में हैं, और श्रद्धा दास भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट करते हुए एक वीडियो शेयर किया था और लिखा था, "रात के अंधेरे में बहुत कुछ होने वाला है. गजब की सवारी के लिए तैयार हैं?

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'गजब रात' की क्या है कहानी?

यह फिल्म एक ही रात की कहानी है, जो खतरों और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स से भरी है. इसकी कहानी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका सामना एक बुरी तरह घायल लड़की से होता हैय माना जाता है कि इस लड़की को दिल्ली में चलती कार से बाहर फेंक दिया गया था. इस घटना के बाद, वह अधिकारी एक कॉम्प्लीकेटेड इनवेस्टिगेशन फंस जाता है. फिर क्या होता है ये जानने के लिए फिल्म देखें.

'गजब रात' का पहले टाइटल 'घूसखोर पंडित' था

बता दें कि 'गजब रात' का टाइटल पहले 'घूसखोर पंडित' था लेकिन इस नाम पर आपत्ति जताई गई क्योंकि इसमें 'पंडित' शब्द को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया था. दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज रोकने की मांग तक की गई थी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस टाइटल से ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है. 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' ने भी इस टाइटल पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और सामाजिक सद्भाव पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके बाद फेडरेशन ने फिल्म निर्माताओं से इस टाइटल को हटाने की अपील की थी.

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि निर्माताओं ने सोच-समझकर एक नया टाइटल (गजब रात) चुनने का फैसला किया है, जो फिल्म की कहानी और उसके उद्देश्य को बेहतर ढंग से बताता है. याचिकाकर्ता द्वारा इस फैसले को स्वीकार कर लेने के बाद, कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया था.