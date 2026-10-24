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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTiger Shroff Firing Case: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश, टीवी न्यूज पर भी रखी जा रही थी नजर

Tiger Shroff Firing Case: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश, टीवी न्यूज पर भी रखी जा रही थी नजर

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस की जांच लगातार जारी है. वहीं पुलिस ने अब खुलासा किया है कि आरोपियों को फोन कॉल और मैसेज के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे,

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 24 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस ने बीते दिन गुजरात के सूरत से 10 जिंदा कारतूस और दो हथियार बरामद किए थे. वहीं  मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स अपने हैंडलर के संपर्क में थे. फोन कॉल और मैसेज के जरिए उन्हें लगातार अपडेट दिए जा रहे थे.

 सूत्रों ने बताया की शूटर्स के चेहरे और पहचान से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद हैंडलर ने उन्हें वहां से निकलने की चेतावनी भी दी थी. इस दौरान टीवी न्यूज के जरिए सामने आ रही जानकारी पर भी नजर रखी जा रही थी.

शूटर्स को पुलिस की जांच की जानकारी भी मिल रही थी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शूटर्स को यह जानकारी दी जा रही थी कि पुलिस उनकी पहचान और लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितनी आगे बढ़ चुकी है. जब फायरिंग से जुड़े वीडियो और व्लॉगर्स के बनाए फुटेज में आरोपियों के चेहरे टीवी चैनलों पर दिखाए गए, तब एक आरोपी रेहान अंसारी को मैसेज भेजकर वहां से निकलने के लिए कहा गया.

जांचकर्ताओं को  शक है कि कोई व्यक्ति टीवी न्यूज चैनलों पर नजर रखकर शूटर्स तक जानकारी पहुंचा रहा था.  हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि उन्हें अपडेट देने वाला शख्स कौन था.

अनिल पंडित या अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को संदेह है कि रेहान को कम्युनिकेशन ऐप के जरिए निर्देश देने वालों में अमेरिका में मौजूद होने की आशंका वाले अनिल पंडित या हाल ही में सोनीपत से गिरफ्तार किए गए अंकित खटक और समीर खत्री की भूमिका हो सकती है. हालांकि, शूटर्स तक टीवी न्यूज की जानकारी पहुंचाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी स्थापित नहीं हुई है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के पास कुछ वीडियो, फोटो और बातचीत से जुड़ी जानकारी मिली है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पुलिस की गतिविधियों के बारे में अपडेट मिलने के बाद अपनी यात्रा के साधन बदल रहे थे।

बाइक से भागे, फिर ट्रेन और कैब से सफर
टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को फायरिंग करने के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हुए थे. इसके बाद वे ट्रेन और कैब के जरिए अलग-अलग जगहों पर पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने मोबाइल नेटवर्क के बजाय इंटरनेट आधारित कॉलिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हुआ. 

आरोपियों की एक सामान्य फोन कॉल कैब ड्राइवर से हुई थी. इसी कॉल के जरिए पुलिस को उनकी गतिविधियों का सुराग मिला. बाद में मुंबई पुलिस की सूचना पर राजस्थान के कोटा में तीनों को ट्रेन से गिरफ्तार किया गया.

अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपी फूल सिंह (18), रेहान रहीसुद्दीन अंसारी (18) और ऋतिक महतो (22) 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में हैं. 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
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