बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों एक वायरल वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. एक शादी के फंक्शन में उनके मजेदार अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. दोस्त की शादी में आर्यन ने जिस तरह 'जूता चुराई' की रस्म को निभाया, उसने पूरे माहौल को एंटरटेनमेंट से भर दिया. वीडियो सामने आते ही फैंस भी इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

जूता लेकर भागते दिखे आर्यन

आर्यन खान हाल ही में अपने करीबी दोस्त माहिर मेहता की शादी में शामिल हुए थे. इस बीच 'जूता चुराई' की रस्म में उन्होंने लड़के वालों की तरफ से जिम्मेदारी ले ली. शादी के प्लानर्स ने इस खास पल का वीडियो शेयर किया, जिसमें आर्यन दूल्हे का जूता अपने हाथ में लेकर इधर-उधर घूमते नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन लिखा, 'जब दूल्हे का सबसे अच्छा दोस्त 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वाला हो, तो चोरी-छिपे जूता छीनना और हर तरफ गूंजती हंसी, ये सिर्फ जूता चुराई नहीं, पूरा धमाल था.'

Aryan Khan 🔥💥



What is really happening here man 😭😂 pic.twitter.com/jz1uaP55bX — POSITIVE FAN (@POSITIVEFANN) April 22, 2026

वीडियो में साफ दिख रहा है कि आर्यन जूता किसी को भी हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं. दुल्हन के परिवार के लोग उनसे जूता छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी ताकत से उसे बचाते हैं. इस बीच जब वो गिर जाते हैं, तब भी जूता नहीं छोड़ते. उनका ये फुल-ऑन एंटरटेनिंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं और इसे बार-बार देख रहे हैं.

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आर्यन और शाहरुख का वर्कफ्रंट

बता दें कि आर्यन खान ने कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की है. इस शो में बॉबी देओल, राघव जुयाल और मोना सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे. वहीं शाहरुख खान अपनी फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. फैंस को उनकी आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

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