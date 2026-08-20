'नई नवेली' में 'डायन' बनी यामी तो पति ने किया मजेदार कमेंट, एक्ट्रेस ने दे दिया ऐसा जवाब

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नई नवेली' में 'डायन' बनी यामी तो पति आदित्य ने किया मजेदार कमेंट, एक्ट्रेस ने भी दे दिया ऐसा जवाब

'नई नवेली' में 'डायन' बनी यामी तो पति आदित्य ने किया मजेदार कमेंट, एक्ट्रेस ने भी दे दिया ऐसा जवाब

Nayyi Navelli: यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म 'नई नवेली' के पोस्टर पर उनके पति आदित्य धर ने मजेदार कमेंट किया है. इस पर एक्ट्रेस ने भी पति को जोरदार जवाब दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक यामी गौतम अब अपनी अपकमिंग फिल्म 'नई नवेली' से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी कर रही हैं. मेकर्स ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है और इसकी रिलीज डेट का भी अनाउंस कर दी है. इन सबके बीच यामी के पति और धुरंधर फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक्ट्रेस की फिल्म 'नई नवेली' के पोस्टर पर ऐसा कमेंट कर दिया है हर कोई हैरान रह गया है.

यामी की फिल्म के पोस्टर पर पति आदित्य का मजेदार कमेंट
बुधवार को 'नई नवेली' के मेकर्स ने 'नई नवेली'का  मोशन पोस्टर जारी किया था. पोस्टर में  यामी लाल साड़ी और सोने के गहने पहने नजर आ रही हैं. वह एक राक्षस की गर्दन पकड़े हुए दिख रही हैं, जिस पर कपड़े का एक टुकड़ा लिपटा हुआ है, बैकग्राउंड में एक फेरिस व्हील दिखाई दे रहा है, जबकि पोस्टर पर लिखा है, "भाभी डायन है." आदित्य ने भी  इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए कमेंट में लिखा, "तो अब मैं ऐसे परिवार का हिस्सा बन गया हूं! (ईविल इमोजी और साथ हार्ट इमोजी). "


नई नवेली' में 'डायन' बनी यामी तो पति आदित्य ने किया मजेदार कमेंट, एक्ट्रेस ने भी दे दिया ऐसा जवाब

यामी ने भी दिया पति को जवाब
यामी ने भी अपने पति के इस मजेदार अंदाज में हौसला बढ़ाने पर जवाब दिया और लिखा, "हाहाहा... राइटर साहब... आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? 16 अक्टूबर का इंतजार कीजिए." वहां फैंस दोनों की इस मजेदार बातचीत को काफी पसंद आ रही है. 

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नई नवेली' में 'डायन' बनी यामी तो पति आदित्य ने किया मजेदार कमेंट, एक्ट्रेस ने भी दे दिया ऐसा जवाब

आदित्य धर और यामी गौतम की 2021 में हुई थी शादी
यामी और आदित्य की लव स्टोरी उनकी फ़िल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के प्रमोशन के दौरान शुरू हुई थी. दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और बाद में उन्हें प्यार हो गया. इस कपल ने अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से छिपा कर रखा था.  कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 4 जून 2021 को परिवार वालों की मौजूदगी में एक इंटीमेट वेडिंग की थी.  मई 2024 में इस कपल ने अपने बेटे वेदाविद का वेलकम किया था. 

यामी गौतम की 'नई नवेली' के बारे मे
यामी ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए  इसकी कहानी की झलक भी शेयर की, जिसमें लिखा था, "एक आदर्श दुल्हन मेरठ के एक अस्त-व्यस्त घर को स्वर्ग जैसा बना देती है... लेकिन तभी उसके देवर को शक होता है कि चीजें उतनी भी अच्छी नहीं हैं जितनी दिख रही हैं! हो सकता है कि वह आदर्श बहू असल में किसी दूसरी दुनिया की कोई बुरी ताकत हो!! क्या यह परिवार उससे बच पाएगा?" बता दें कि यामी की ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

 

 
 
 
 
 
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Published at : 20 Aug 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Aditya Dhar Nayyi Navelli
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