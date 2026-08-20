बाइक पर बैठ सनी देओल ने दिए डैशिंग पोज, डब्बू रतनानी का फोटोशूट वायरल

सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म थिएटर में लगी है. इसी बीच सनी देओल का फोटोशूट सामने आया है. सनी देओल बाइक पर बैठ पोज देते दिखे. उनका फोटोशूट वायरल हो गया है. डब्बू रतनानी ने फोटोशूट शेयर किया है.

सनी देओल का फोटोशूट

फोटो में सनी देओल को ब्लैक पैंट, ब्लैक जैकेट और व्हाइट टीशर्ट पहने देखा गया. उन्होंने काला चश्मा और हैलमेट भी लगाया हुआ है. डब्बू सनी देओल के पीछे बैठे नजर आए. फोटोज शेयर करके डब्बू ने लिखा- सेट पर सनी डेज.

सनी देओल की बात करें तो वो अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. सनी की 'बंटवारा 1947' की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया.

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'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ कमाए. पहले दिन फिल्म को 8721 शोज मिले और फिल्म को 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए. फिल्म को 8,071 शोज मिले और 34 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 7,239 शोज मिले और 22 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 6,771 शोज मिले. फिल्म को 11 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. पांचवें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 6,608 शोज मिले और 16 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. छठे दिन फिल्म ने 1.40 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 6,475 शोज मिले और 9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल को फिल्म 'इक्का' में देखा गया था. फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए थे.

रामायण में दिखेंगे सनी देओल

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो अब 'रामायण' में दिखेंगे. इस फिल्म में वो हनुमान के रोल में नजर आएंगे. फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं. वहीं रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. फिल्म में यश रावण के रोल में नजर आएंगे. मां के किरदार में साई पल्लवी दिखेंगे. रवि दुबे लक्ष्मण का, रकुल प्रीत सिंह शुर्पणखा, लारा दत्ता कैकई और अरुण गोविल दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. हालांकि, सनी देओल का लुक अभी सामने नहीं आया है. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा.

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इसके अलावा सनी देओल फिल्म 'गबरू' में दिखेंगे. ये फिल्म सनी देओल के बहुत करीब है. ये एक इमोशनल एक्शन ड्रामा होने वाली है. सनी ने फिल्म को लेकर बात की और बताया कि वो अभी सोच रहे हैं कि फिल्म थिएटर में रिलीज करें या ओटीटी पर.