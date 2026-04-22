पठान 2, जवान 2 और किंग... शाहरुख की ये 5 फिल्में 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को कर देंगी चकनाचूर!

सुपरस्टार शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ाने के लिए तैयार हैं. उनके हाथ में कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने की उम्मीदें हैं. शाहरुख खान की ब्रांड पावर और बिग स्केल फिल्मों से 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स के भी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीदें हैं. ऐसे में आइए नजर डालते हैं शाहरुख की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट पर.

किंग

ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, अनिल कपूर, अभय वर्मा जैसे स्टार्स के होने की खबरें हैं. फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी.

पठान 2

शाहरुख खान की पठान का सीक्वल पठान 2 भी कंफर्म हो गया है. इस फिल्म की शूटिंग आलिया भट्ट की अल्फा के बाद शुरू होगी. पठान 2023 में आई थी. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे स्टार्स थे. फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया. फिल्म ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर थी.



टाइगर वर्सेस पठान

टाइगर वर्सेस पठान यशराज स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान आमने-सामने होंगे. दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. फिल्म की रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.

जवान 2

शाहरुख खान फिल्म जवान 2 में भी नजर आएंगे. इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, जवान 2 की स्क्रिप्ट पर काफी समय से काम चल रहा है. कुछ हफ्ते पहले स्क्रिप्ट फाइनल हुई है. किंग पूरी करने के बाद शहरुख खान जवान 2 पर काम करेंगे. फिल्म के लिए मेकर्स साउथ के बड़े एक्टर को विलेन के रोल के लिए कास्ट करने का प्लान कर रहे हैं.

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अल्फा

अल्फा फीमेल लीड फिल्म है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ होंगी. शाहरुख खान फिल्म में कैमियो रोल प्ले कर सकते हैं.

बता दें कि शाहरुख खान के रजनीकांत की जेलर में कैमियो करने को लेकर खबरें थीं. हालांकि, एक्टर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया.