बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह के अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया. फैंस से लेकर सेलेब्स तक के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि अरिजीत सिंह ने खुशी से ये फैसला लिया है. इसी वजह से उनके प्लैबैक सिंगिंग छोड़ने पर बहस भी छिड़ चुकी है.

हर कोई सिंगर के इस फैसले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने में लगा हुआ है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि अरिजीत ने म्यूजिक स्टूडियोज के टॉक्सिक कल्चर की वजह से प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का फैसला लिया.

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर अरमान मलिक का रिएक्शन

इसके अलावा ये भी कहा गया कि फिल्मी दुनिया में बनाया जाने वाला काम का दवाब, क्रिएटिव आजादी भी सिंगर के इस फैसले के पीछे की वजह हो सकती है. अब पॉपुलर सिंगर अरमान मलिक ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के पीछे की वजह पर रिएक्शन दिया है.

उन्होंने सिंगर के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के पीछे जो तमाम अफवाहें फैल रही हैं, उसे गलत और बेबुनियाद बताया है. अरमान ने कहा कि ये अरिजीत का निजी फैसला है.जूम को दिए इंटरव्यू में अरमान ने इस बारे में बात करते हुए कहा,'हर इंडस्ट्री की अपनी एक डार्क साइड होती है और म्यूजिक इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है. इस दौरान अरमान ने भी ये माना कि उन्होंने अपने करियर में अभी तक कभी भी टॉक्सिक कल्चर का सामना नहीं किया.'

मैं ये कॉमेंट नहीं कर सकता

अरमान मलिक ने अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए कहा,'इंडस्ट्री का एक दूसरा सिंगर होने के नाते मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया. क्योंकि मैं उन्हें अपने भाई जैसा मानता हूं. अमाल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम कई बार मिल चुके हैं, क्योंकि मेरे भाई के लिए उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड किए हैं. मैं उन रिकॉर्डिंग सेशंस का खुद हिस्सा रह चुका हूं.'

अरमान ने आगे कहा,'इस वजह से मैं कह सकता हूं कि अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले के पीछे की वजह टॉक्सिक स्टूडियो कल्चर नहीं है. कम से कम मेरे करियर में तो इसका कोई कड़वा अनुभव नहीं रहा है.लेकिन, मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया. क्योंकि, ये उनका निजी फैसला था.'

अरमान ने आगे कहा,'इस इंडस्ट्री को अरमान ने बहुत कुछ दिया है. ऐसे में हमारे लिए ये कयास लगा पाना सही नहीं है कि उन्होंने इस कदम को क्यों उठाया है. मेरा मानना है कि एक दशक में उन्होंने हमें कई बेस्ट गाने दिए हैं. अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है, तचो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर छोड़कर जा रहे हैं. मैं इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं. मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया.'

