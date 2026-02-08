सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती कानूनी पचड़े में पड़ गईं. साथ ही उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. सोशल मीडिया पर उनके बारे में तमाम तरह की बातें हुईं और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. सुंशात की मौत को इस साल जून में छह साल हो जाएंगे.

इस घटना के लंबे अरसे बाद एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं. वो दोबारा से एक्टिंग में कमबैक करने जा रही हैं. ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी भी प्यार के लिए अपने दिल के दरवाजे को खुला रखा है.

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के छह साल बाद नए सिरे से अपनी जिंदगी और करियर को शुरू करने पर राय रखी है. एक्ट्रेस ने इस दौरान बात करते हुए कहा कि लगभग सात साल से उन्हें काम नहीं मिला है.

सपना टूटते देखना आसान नहीं था

ऐसे में उन्हें लगने लगा था कि अब एक्टिंग के सपने को छोड़ देना चाहिए. हालांकि, ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. इस दौरान बात करते हुए रिया ने कहा कि वो तो हमेशा से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थीं. लेकिन, उस सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था.

रिया ने बताया कि उन्हें एक्टिंग को भूलने के लिए थेरेपी का सहारा तक लेना पड़ा था. रिया ने ये भी बताया कि जब हंसल मेहता ने अपने अपकमिंग सीरीज का ऑफर दिया तो पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था.

रिया ने कहा,'हंसल सर और राइटर ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या रोक रहा है.मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से मुझे ये करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा करूं या नहीं. अब मुझे खुशी है कि मैंने हां कहा, सेट पर आना अलग अनुभव था, पिछले सास सालों में बहुत कुछ बदल गया है. ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है, जिसे आप कभी नहीं भूलते'.

रिया ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि प्यार के लिए भी उन्होंने अपने दिल का दरवाजा खुला रखा है. आज भी वो मानती हैं कि प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज है और वो अपनी लाइफ में दोबारा प्यार को मौका देने के लिए राजी हैं. क्योंकि उन्हें प्यार में भरोसा है.

