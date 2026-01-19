अरमान मलिक ने अस्पताल से आईवी ड्रिप लगी तस्वीर की शेयर, हेल्थ अपडेट भी दिया, लिखा- 'पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं बीते'
Armaan Malik Hospitalized: सिंगर अरमान मलिक ने अस्पताल से अपनी आईवी ड्रिप लगी तस्वीर शेयर कर फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. हालांकि उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट शेयर कर बताया है कि वे अब पहले से बेहतर हैं,
सिंगर अरमान मलिक अस्पताल में भर्ती थे उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल के बिस्तर से हाथ में ड्रिप लगी तस्वीर शेयर की है, साथ ही अपना हेल्थ अपडेट भी दिया है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या हुआ है. वहीं फैंस सिंगर के अस्पताल में भर्ती होने से टेंशन में हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
अरमान मलिक ने दिया हेल्थ अपडेट
सिंगर अरमान मलिक ने हाल ही में अपने फैंस को अपनी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि सिंगर ने अस्पताल में भर्ती होने का सटीक कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. वहीं अरमान ने ये भी बताया कि अब उनकी तबीयत बेहतर है और वे रेस्ट और रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं.
बता दें कि रविवार को अरमान ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अस्पताल से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई थी. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं बीते, लेकिन अब मैं ठीक हूं! आराम करने और तरोताज़ा होने का समय है.” इस पोस्ट ने फौरन फैंस की टेँशन को बढ़ा दिया और फिर वे सिंगर की स्पीडी रिकवरी के मैसेज करने लगे.
last few days have not been fun 🥲— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) January 18, 2026
but I’m good now! time to rest up & recharge 🤍 pic.twitter.com/5pCA9as2bb
अरमान ने इंस्टा पर भी शेयर किया मैसेज
इंस्टाग्राम पर भी अरमान ने अपनी स्टोरीज में एक थॉटफुल मैसेज को रीशेयर किया, जिसमें लिखा था, "इस साल आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, उनकी लिस्ट में खुद को भी शामिल करना श्योर करें." जो इन डायरेक्टली सेल्फ केयर की अहमियत पर जोर देता है.
अरमान मलिक प्रोफेशनल फ्रंट
अरमान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सॉन्ग 'यू' का एकॉस्टिक वर्जन शेयर किया था और लिखा था, "यू' मेरे लिए उन गीतों में से एक है. जब भी मैं इसे सुनता हूं, मुझे याद आ जाता है कि मैं कहां था, क्या महसूस कर रहा था और मैंने इसे क्यों लिखा था!" इस एकॉस्टिक वर्जन को अब तक लगभग 28,000 व्यूज़ मिल चुके हैं.
