'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, मुंबई घर की इनसाइड तस्वीरें देखें

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आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद कर रहे है. इसी बीच उनकी लाइफस्टाइल भी हमेशा लोगों को आकर्षित करती है और जब बात उनके घर की हो, तो दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है. इसी बीच आइए उनके घर की इनसाइड तस्वीरें देखते हैं.

शानदार है लविंग एरिया

अर्जुन के घर में सबसे पहले उनका लिविंग रूम ध्यान खींचता है. यहां काले रंग का एल-शेप सोफा, लकड़ी की सेंटर टेबल और मुलायम कालीन मिलकर एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं. दीवार पर लगी ब्लैक-एंड-व्हाइट आर्टवर्क और टीवी यूनिट इस जगह को और खास बनाते हैं.

बालकनी के पास है किताबों की अलमारी

वहीं बालकनी को एक शांत रीडिंग कॉर्नर की तरह तैयार किया गया है, जहां किताबों की अलमारी, आरामदायक कुर्सी और समंदर का नजारा इसे रिलैक्स करने का परफेक्ट स्पॉट बनाता है.

बेडरूम में है रंगीन पेंटिंग्स

बेडरूम की बात करें, तो यहां सादगी के बीच रंगीन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है. सफेद दीवारों और हल्के फर्नीचर के बीच बड़े आर्ट पीस कमरे को शानदार बनाते हैं.

डाइनिंग एरिया भी है स्टाइलिश

इसके अलावा घर में एक छोटा लेकिन खूबसूरत डाइनिंग एरिया भी है, जहां मॉडर्न टेबल और चेयर्स के साथ स्टाइलिश लाइटिंग देखने को मिलती है. उनके बेटे के नर्सरी रूम में रंग-बिरंगे खिलौने और सॉफ्ट डेकोर इसे प्यारा बनाते हैं.

लाइमलाइट से दूर रहते हैं अर्जुन

बता दें, अर्जुन रामपाल अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखते हैं. वह अक्सर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं. उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियाडेस और बच्चों के साथ यह घर उनकी दुनिया का अहम हिस्सा है. इस घर में आपको कला, सादगी और मॉडर्न डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. घर का हर कोना बेहद सोच-समझकर सजाया गया है, जो इसे एक स्टाइलिश बनाता है.