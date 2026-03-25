'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, मुंबई घर की इनसाइड तस्वीरें देखें

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

Arjun Rampal Home Inside Photos: धुरंधर 2 के मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल का घर उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है. लिविंग रूम से लेकर बालकनी तक हर कोना सादगी और मॉडर्न डिजाइन का खूबसूरत मेल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 10:37 AM (IST)
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आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद कर रहे है. इसी बीच उनकी लाइफस्टाइल भी हमेशा लोगों को आकर्षित करती है और जब बात उनके घर की हो, तो दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है. इसी बीच आइए उनके घर की इनसाइड तस्वीरें देखते हैं.

शानदार है लविंग एरिया 

अर्जुन के घर में सबसे पहले उनका लिविंग रूम ध्यान खींचता है. यहां काले रंग का एल-शेप सोफा, लकड़ी की सेंटर टेबल और मुलायम कालीन मिलकर एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं. दीवार पर लगी ब्लैक-एंड-व्हाइट आर्टवर्क और टीवी यूनिट इस जगह को और खास बनाते हैं.

धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

बालकनी के पास है किताबों की अलमारी 

वहीं बालकनी को एक शांत रीडिंग कॉर्नर की तरह तैयार किया गया है, जहां किताबों की अलमारी, आरामदायक कुर्सी और समंदर का नजारा इसे रिलैक्स करने का परफेक्ट स्पॉट बनाता है.

धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

बेडरूम में है रंगीन पेंटिंग्स 

बेडरूम की बात करें, तो यहां सादगी के बीच रंगीन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है. सफेद दीवारों और हल्के फर्नीचर के बीच बड़े आर्ट पीस कमरे को शानदार बनाते हैं.

धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

डाइनिंग एरिया भी है स्टाइलिश 

इसके अलावा घर में एक छोटा लेकिन खूबसूरत डाइनिंग एरिया भी है, जहां मॉडर्न टेबल और चेयर्स के साथ स्टाइलिश लाइटिंग देखने को मिलती है. उनके बेटे के नर्सरी रूम में रंग-बिरंगे खिलौने और सॉफ्ट डेकोर इसे प्यारा बनाते हैं.

धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें

लाइमलाइट से दूर रहते हैं अर्जुन 

बता दें, अर्जुन रामपाल अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखते हैं. वह अक्सर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं. उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियाडेस और बच्चों के साथ यह घर उनकी दुनिया का अहम हिस्सा है. इस घर में आपको कला, सादगी और मॉडर्न डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. घर का हर कोना बेहद सोच-समझकर सजाया गया है, जो इसे एक स्टाइलिश बनाता है.

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Published at : 25 Mar 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Dhurandhar The Revenge
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