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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडArjun Kapoor Birthday: बॉक्स ऑफिस पर बैक-टू-बैक फ्लॉप, फिर भी ठाठ से जीते हैं अर्जुन कपूर, जानें- कैसे होती है करोड़ों की कमाई

Arjun Kapoor Birthday: बॉक्स ऑफिस पर बैक-टू-बैक फ्लॉप, फिर भी ठाठ से जीते हैं अर्जुन कपूर, जानें- कैसे होती है करोड़ों की कमाई

Arjun Kapoor Net Worth: अर्जुन कपूर 26 जून को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर एक्टर की नेटवर्थ, कार कलेक्शन और प्रॉपर्टीज पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 26 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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दिग्गज फिल्ममेकर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार हैं. उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. अर्जुन कपूर ने साल 2012 में फिल्म 'इशकजादे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. सक्सेसफुल डेब्यू के बाद अर्जुन की करियर जर्नी वैसी नहीं रही, जैसा की उन्होंने उम्मीद की थी. 

ऐसा रहा अर्जुन कपूर का करियर
अर्जुन कपूर पिछले कई सालों से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं. 2024 में आई उनकी फिल्म 'सिंघम अगेन' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया. इससे पहले अर्जुन की 2016 में सेमी हिट फिल्म दी थी. फिल्म का नाम था 'की एंड का'. इसके बाद अर्जुन की कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कोई भी फिल्म हिट साबित नहीं हो सकी.

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करोड़ों के मालिक हैं अर्जुन कपूर
अर्जुन कपूर पिछले कई सालों से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की तलाश में हैं. लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद वो बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं. उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहती हैं. अर्जुन करोड़ों के मालिक हैं. कोईमोई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्जुन कपूर लगभग 85 करोड़ रुपये के मालिक हैं. 

एक फिल्म से कितना कमाते हैं अर्जुन कपूर?
अर्जुन कपूर एक फिल्म के लिए 7 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 60 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. उनकी सालाना कमाई करीब 10 करोड़ रुपये बताई जाती है. अर्जुन कपूर के पास बांद्रा में समुद्र के सामने एक आलीशान अपार्टमेंट था, जिसे उन्होंने 16 करोड़ रुपये में बेच दिया गया. 

अर्जुन कपूर के पास हैं ये गाड़ियां
अर्जुन कपूर फिलहाल अपनी बहन अंशुला कपूर के साथ मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपये है. उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके गैराज में कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज-मेबैक GLS 600, लैंड रोवर डिफेंडर, मासेराती लेवांटे और वोल्वो XC90 शामिल हैं.

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Published at : 26 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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