हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Box Office Day 5: ‘बॉर्डर 2’ ने 5वें दिन भी काट दिया बवाल, कर डाली मोटी कमाई, लेकिन नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Day 5: ‘बॉर्डर 2’ ने 5वें दिन भी काट दिया बवाल, कर डाली मोटी कमाई, लेकिन नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Day 5: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ की कमाई में रिलीज के 5वें दिन गिरावट आई लेकिन इस फिल्म ने फिर भी शानदार कमाई की है. अब ये 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

वॉर ड्रामा सीक्वल, ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाया हुआ है. सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया है जिसके चलते लोग इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ये धुआंधार नोट भी छाप रही है. रिलीज़ के महज चार दिनों में ही इस फिल्म ने 180 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
23 जनवरी को रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ को क्रिटिक्स और दर्शकों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और इसकी कहानी, वॉर सीन्स और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. इसी वजह से ये फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और सिनेमाघरों में भी बवाल मचा रही है. रिलीज के पहले दिन से इसे दर्शकों से प्यार मिल रहा है और दिन गुजरने के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है साथ ही इसके कलेक्शन रजिस्टर के आंकड़ों में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है. इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ से शुरुआत की थी.
  • दूसरे दिन इसने 21.67 फीसदी के उछाल के साथ 36.5 करोड़ कमाए.
  • तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 49.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.5 करोड़ की कमाई की है.
  • चौथे दिन ‘बॉर्डर 2’ ने 8.26 फीसदी के उछाल के साथ 59 करोड़ की कमाई की.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 19.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 196.50 करोड़ रुपये हो गया है.

‘बॉर्डर 2’ 5वें दिन नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ की कमाई में मंगलवार को गिरावट आई फिर भी इसने धमाकेदार कलेक्शन किया है. हालांकि पिछले चार दिनों से धुरंधर का गुरूर तोड़ रही ‘बॉर्डर 2’ रिलीज के 5वें दिन इस फिल्म के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई. बता दें कि धुरंधर ने 5वें दिन 27 करोड़ की कमाई की थी जबकि ‘बॉर्डर 2’ का कलेक्शन 19.50 करोड़ रुपये रहा है.

‘बॉर्डर 2’ ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
‘बॉर्डर 2’ बेशक धुरंधर को पीछे नहीं छोड़ पाई लेकिन रिलीज के पांचवें दिन इसने कई फिल्मों को धो दिया है. इनमें धूम 3 (19.49 करोड़ रुपये), पीके (19.36 करोड़ रुपये), द कश्मीर फाइल्स (18 करोड़), टाइगर 3 (18 करोड़ रुपये)  एयर लिफ्ट (17.8 करोड़), ओमजी 2 (17.1 करोड़ रुपये), तू झूठी मैं मक्कार (17.08 करोड़ रुपये), कबीर सिंह (16.53 करोड़ रुपये), कल्कि 2898एडी (16.5 करोड़ रुपये), गुड न्यूज (16.2 करोड़ रुपये), दबंग 2 (15.78 करोड़ रुपये), गोल्ड (15.55 करोड़ रुपये), तानहा जी द अनसंग वॉरियर (15.13 करोड़ रुपये) और आरआरआर (15.02 करोड़) सहित कई फिल्मों को मात दे दी है.   

 

 

Published at : 28 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget