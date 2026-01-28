वॉर ड्रामा सीक्वल, ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाया हुआ है. सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया है जिसके चलते लोग इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ये धुआंधार नोट भी छाप रही है. रिलीज़ के महज चार दिनों में ही इस फिल्म ने 180 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

23 जनवरी को रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ को क्रिटिक्स और दर्शकों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और इसकी कहानी, वॉर सीन्स और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. इसी वजह से ये फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और सिनेमाघरों में भी बवाल मचा रही है. रिलीज के पहले दिन से इसे दर्शकों से प्यार मिल रहा है और दिन गुजरने के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है साथ ही इसके कलेक्शन रजिस्टर के आंकड़ों में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है. इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ से शुरुआत की थी.

दूसरे दिन इसने 21.67 फीसदी के उछाल के साथ 36.5 करोड़ कमाए.

तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 49.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.5 करोड़ की कमाई की है.

चौथे दिन ‘बॉर्डर 2’ ने 8.26 फीसदी के उछाल के साथ 59 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 19.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 196.50 करोड़ रुपये हो गया है.

‘बॉर्डर 2’ 5वें दिन नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

‘बॉर्डर 2’ की कमाई में मंगलवार को गिरावट आई फिर भी इसने धमाकेदार कलेक्शन किया है. हालांकि पिछले चार दिनों से धुरंधर का गुरूर तोड़ रही ‘बॉर्डर 2’ रिलीज के 5वें दिन इस फिल्म के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई. बता दें कि धुरंधर ने 5वें दिन 27 करोड़ की कमाई की थी जबकि ‘बॉर्डर 2’ का कलेक्शन 19.50 करोड़ रुपये रहा है.

‘बॉर्डर 2’ ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

‘बॉर्डर 2’ बेशक धुरंधर को पीछे नहीं छोड़ पाई लेकिन रिलीज के पांचवें दिन इसने कई फिल्मों को धो दिया है. इनमें धूम 3 (19.49 करोड़ रुपये), पीके (19.36 करोड़ रुपये), द कश्मीर फाइल्स (18 करोड़), टाइगर 3 (18 करोड़ रुपये) एयर लिफ्ट (17.8 करोड़), ओमजी 2 (17.1 करोड़ रुपये), तू झूठी मैं मक्कार (17.08 करोड़ रुपये), कबीर सिंह (16.53 करोड़ रुपये), कल्कि 2898एडी (16.5 करोड़ रुपये), गुड न्यूज (16.2 करोड़ रुपये), दबंग 2 (15.78 करोड़ रुपये), गोल्ड (15.55 करोड़ रुपये), तानहा जी द अनसंग वॉरियर (15.13 करोड़ रुपये) और आरआरआर (15.02 करोड़) सहित कई फिल्मों को मात दे दी है.