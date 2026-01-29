सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया. उनके रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट के बाद अब सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने हाल ही में सक्सेस और शांति को लेकर पोस्ट किया है.

विशाल ददलानी ने की पोस्ट

विशाल ददलानी ने पोस्ट कर लिखा, 'आपने कुछ सीखा? सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है. अमीरी और पावर सुरक्षा की गांरटी नहीं है. जिंदगी अजीब है और छोटी है. अपनी जिंदगी का एक भी पल बर्बाद मत कीजिए. अपने बारे में खुद से झूठ मत बोलिए. जो दूसरे लोग हैं वो बनने की कोशिश मत कीजिए. जिंदगी जियो पूरी तरह. ये ही एडवाइस जो मैं दे सकता हूं.'

View this post on Instagram A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

अरिजीत सिंह ने अनाउंस किया रिटायरमेंट

बता दें कि अरिजीत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा- हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को प्यार के लिए थैंक्यू कहना चाहता हूं. मैं ये बताते हुए खुश हूं कि मैं अब प्लेबैक सिंगिंग का कोई भी असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इस जर्नी को खत्म कर रहा हूं. ये जर्नी शानदार रही है.

बता दें कि अरिजीत अपनी मखमली आवाज के लिए जाने जाते हैं. उनके गाने चन्ना मेरेया, अगर तुम साथ हो, राबता, केसरिया, ए दिल है मुश्किल, तेरा यार हूं में और तुझे कितना चाहने लगा हूं जैसे गाने गाए हैं.

हाल ही में इस गाने को अरिजीत सिंह ने दी आवाज

उनका फिल्म बॉर्डर 2 में भी गाना आया. उन्होंने गाना 'संदेसे आते हैं' में आवाज दी. उनके इस गाने बहुत पसंद किया गया. उनके इस गाने में सोनू निगम, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी आवाज दी. इसके अलावा उनका फिल्म ओ रोमियो में भी गाना आया है. इस फिल्म में उन्होंने हम तो तेरे ही लिए थे में अपनी आवाज दी. फिल्म को विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं.