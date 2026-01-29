Viral Video: मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए शाहरुख खान, सिक्योरिटी चेकिंग करवाते वक्त उतारना पड़ा चश्मा
शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. शाहरुख खान सिक्योरिटी चेक के दौरान चश्मा उतारते दिखे.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को गुरुवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट स्पॉट किया गया. उनके मुंबई एयरपोर्ट के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. इसी दौरान का शाहरुख खान का एक वीडिया चर्चा में आ गया है.
शाहरुख खान का वीडियो वायरल
इस वीडियो में शाहरुख खान सिक्योरिटी चेक करवाते दिखे. एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी शाहरुख खान से चश्मे हटाने के लिए कहते हैं. इसके बाद तुरंत शाहरुख खान शांति से चश्मा निकालते हैं और प्रोसेस पूरा होने का इंतजार करते हैं. जब सिक्योरिटी चेक पूरा होता है तो सुरक्षीकर्मी हंसता है. फिर शाहरुख खान उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और निकल जाते हैं. शाहरुख खान का ये जेस्चर फैंस को बहुत पंसद आ रहा है और शाहरुख की तारीफ कर रहे हैं.
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
यूजर्स ने शाहरुख और सुरक्षाकर्मी दोनों की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा- बहुत अच्छा है, सभी नागरिक को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए. वहीं दूसरे ने लिखा- ये अच्छा है. शाहरुख खान बहुत शांत है. वो बाकियों की तरह नहीं कि कहें कि मैं स्टार हूं. शाहरुख खान दुनिया में बहुत बड़े हैं.
शाहरुख को पिछली बार पर्दे पर 2023 में देखा गया था. शाहरुख की 2023 में तीन फिल्में रिलीज हुई थीं, जवान, पठान और डंकी. शाहरुख खान की तीनों फिल्मों को फैंस ने बहुत पसंद किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने धमाल मचा दिया था. इसके अलावा शहारुख खान ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में भी कैमियो किया था.
इस फिल्म में दिखेंगे शाहरुख खान
शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म किंग में नजर आएंगे. इस फिल्म में सुहाना खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स होंगे. शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की ये साथ में पहली फिल्म है. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक शाहरुख खान के बर्थडे पर शेयर किया गया था.
