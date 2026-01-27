400 गाने गा चुके अरिजीत सिंह, विवादों से भरा रहा करियर

मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया, जिससे उनके फैंस के साथ ही साथी कलाकार भी हैरान रह गए. अरिजीत सिंह के इस कदम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. सिंगर ने अपने करियर की शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिली और ऐसी सफलता कि हर कोई उनके गाने को हर मूड के हिसाब से सुनता है. यहां जानें अरिजीत की करियर जर्नी से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक के बारे में.

अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था. उनके पिता पंजाबी और मां बंगाली थीं. अरिजीत ने तीन साल की उम्र से ही तबला बजाना और क्लासिकल म्यूजिक सीखने की शुरुआत कर दी थी. म्यूजिक बैकग्राउंड के होने के नाते उनका बचपन से ही संगीत से एक अलग जुड़ाव था ज उनके गानों में भी नजर आया.

View this post on Instagram A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

करियर की शुरुआत और स्ट्रगल

अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में 'फेम गुरुकुल' से की थी. इस शो में वो टॉप कंटेस्टेंट थे. उनके गाने पसंद किए जाते थे, लेकिन शो के फिनाले से पहले ही वो एलिमिनेट हो गए. यहां से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ. इसके बाद अरिजीत को कुछ एलबम और गानों में अपनी आवाज का जादू दिखाने को मिला. लेकिन वो गाने कभी रिलीज ही नहीं हुए. इससे निराश होकर सिंगर वापस अपने घर चले गए. इसके बाद उन्होंने 'दस के दस ले गए' रियलिटी शो में हिस्सा लिया और जीत गए. यहां जो प्राइज मनी वो जीते उससे उन्होंने मुंबई में अपना स्टूडियो सेटअप किया.

अब तक गाए करीब 400 गाने

साल 2011 में अरिजीत सिंह ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया. उनको जो पहला गाना मिला वो था 'मर्डर 2' का 'फिर मोहब्बत', ये गाना लगों ने पसंद किया. लेकिन असली पहचान या कहें कि असली पहचान अरिजीत को 'आशिकी 2' से मिली. इस फिल्म में उन्होंने 'तुम ही हो' गाना गाया और ये आवाज लोगों के दिल में बस गई, फिर क्या था अरिजीत के करियर की गाड़ी भी निकल पड़ी. उन्होंने अबतक लगभग हर भाषा के मिलाकर 400 गाने गाए हैं.

विवादों से रहा नाता

अरिजीत का जितना बड़ा करियर रहा है उतने ही उनके विवाद भी रहे हैं. उनका जो सबसे बड़ा विवाद रहा, वो था सलमान खान के साथ. अरिजीत और सलमान की एक रियलिटी शो के दौरान अनबन हुई थी. जिसके बाद अरिजीत की टिप्पणी से नाराज होकर सलमान ने अपनी फिल्मों से उनके गाने हटवा दिए थे. इसके बाद साल 2016 में अरिजीत ने सलमान से सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी हालांकि ये विवाद 2023 में 'टाइगर 3' के साथ खत्म हुआ. इसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 2025 में जब उनके एक गार्ड ने शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोक दिया था. इसके अलावा एक विवाद उनके लाइव कॉन्सर्ट से जुड़ा हुआ भी है.