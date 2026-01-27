सिंगर अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर प्लेबैक सिंगिंग से अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि वो अब से प्लेबैक सिंगिंग का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेंगे.

अरिजीत सिंह ने किया ये पोस्ट

अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'हैली, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को. मुझे सालों से इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया. मैं सभी को ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई भी असाइनमेंट नहीं लेने वाला हूं. मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही.'

म्यूजिक बनाते रहेंगे अरिजीत सिंह

हालांकि, अरिजीत ने ये साफ किया कि वो म्यूजिक बनाना नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने लिखा, 'ये साफ कर रहा हूं कि मैं म्यूजिक बनाना बंद नहीं करूंगा.' आगे उन्होंने लिखा, 'मेरे पास अभी कई और पेंडिंग कमिटमेंट्स हैं, उन्हें मैं पूरा करूंगा. तो आप इस साल मेरे कुछ और गाने सुन पाएं.'

सेलेब्स ने किया रिएक्ट

अरिजीत सिंह की इस अनाउंसमेंट से फैंस दुखी हो गए हैं. वहीं सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं. रैपर बादशाह ने इस पोस्ट पर कमेंट कर लिखा- सदियों में एक. म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने लिखा, 'ये सुनने के बाद में खो गया हूं. मैं समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं आपके डिसिजन की इज्जत करता हूं. मैं जानता हूं कि मैं आपका फैन था, फैन हूं और फैन रहूंगा. अगर बात यहीं तक है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके बिना फिल्म म्यूज़िक कभी पहले जैसा नहीं रहेगा मेरे भाई. आपके जमाने में पैदा होने के लिए आभारी हूं.'

फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट

वहीं एक फैन ने लिखा- प्लीज इसे डिलीट कर दें. दूसरे फैन ने लिखा- अपना नया इंडिपेंडेंट म्यूजिक एरा शुरू करिए. एक यूजर ने लिखा- मेरी प्ले लिस्ट में सिर्फ आपके ही गाने हैं. ऐसा मत करिए. सच बताइए ये प्रैंक है न. क्योंकि मेरा दिल ये सच मानने के लिए तैयार नहीं. एक यूजर ने लिखा- आप सिर्फ एक सिंगर नहीं हैं. आप इमोशन हैं, मेरे सुबह 2 बजे के आंसू हैं, मेरी हीलिंग हैं और मेरी खुशी हैं. आप मेरी ज़िंदगी में कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं थे. आप वो आवाज़ थे जिसने मुझे तब संभाला जब मैं टूट रहा था. उस आवाज का आभारी हूं जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं करवाया.

अरिजीत सिंह की करियर जर्नी

बता दें कि अरिजीत सिंह ने म्यूजिक ने 2005 में रियलिटी शो गुरुकुल से अपनी जर्नी शुरू की थी. 2011 में उन्होंने फिल्म मडर 2 में गाना फिर मोहब्बत से अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था. उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं. वो तुम ही हो, बिंते दिल, केसरिया जैसे तमाम गानों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीते हैं. इसके अलावा उन्हें 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया.