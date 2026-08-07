क्या हर्षवर्धन राणे को डेट कर रही हैं संजीदा शेख? दोनों की ट्रैवेल फोटोज से मिले सबूत

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस संजीदा शेख अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. इस बार वो किसी फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, इन दिनों उनका नाम बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों की लेटेस्ट तस्वीरों ने उनके रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है.

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने शेयर की एक जैसी तस्वीरें

हर्षवर्धन राणे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वो चाय बनाते और ऑमलेट बनाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने उस एयरबीएनबी (Airbnb) की झलक भी दिखाई, जहां वो ठहरे हुए थे. वहीं दूसरी ओर, संजीदा शेख ने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में वो चाय पीती नजर आईं. इसके अलावा उन्होंने एक फोटो शेयर की, जिसमें कोई शख्स उसी तरह के तवे और गैस स्टोव पर ऑमलेट बनाता दिखाई दे रहा है, जैसा हर्षवर्धन की तस्वीरों में नजर आया था.

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वेकेशन की फोटोज वायरल

इतना ही नहीं, दोनों की तस्वीरों में दिखाई देने वाला बैकग्राउंड, हरियाली और लोकेशन भी काफी हद तक एक जैसी लग रही है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षवर्धन और संजीदा पिछले दिनों पुणे के पास पानशेत में वेकेशन मना रहे थे. हालांकि, दोनों ने साथ में कोई तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन अलग-अलग एंगल से पोस्ट की गई तस्वीरों ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

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ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख के डेटिंग की चर्चा सामने आई हो. इससे पहले साल 2023 में भी दोनों ने गिर फॉरेस्ट ट्रिप की मिलती-जुलती तस्वीरें शेयर की थीं. उस समय भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही अटकलें लगाई गई थीं.

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने इस फिल्म में किया साथ काम

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने पहली बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'तैश' में साथ काम किया था. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. ये जोड़ी जल्द ही फिल्म 'कुन फाया कुन' में नजर आएगी. फिल्म फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

तलाकशुदा हैं संजीदा शेख

बता दें कि संजीदा शेख ने 2 मार्च 2012 को टीवी एक्टर आमिर अली से शादी रचाई थी. 2019 में ये कपल सरोगेसी के जरिए एक बेटी के पेरेंट्स बने. मगर दोनों के बीच सब सही नहीं रहा और 2020 में ही ये कपल अलग हो गया और 2021 में इनका तलाक हो गया था. तलाक के बाद संजीदा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख की अपकमिंग फिल्में

संजीदा की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो जल्द ही 'जीवन बीमा योजना' में नजर आएंगी. इस डार्क कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर फिल्म का निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है. इसमें अरशद वारसी और विजय राज भी लीड रोल में हैं. वहीं, हर्षवर्धन राणे की आने वाली फिल्मों में 'सिला' और 'फोर्स 3' शामिल हैं.

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