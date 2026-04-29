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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने ली राहत की सांस, ऑनलाइन ठगी के बाद वापस मिले 87,000 रुपये

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने ली राहत की सांस, ऑनलाइन ठगी के बाद वापस मिले 87,000 रुपये

Ayushmaan Sethi Online Scam: अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए थे, हालांकि अब उन्हें रकम वापस मिल गई है. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग में इसकी जानकारी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 07:13 PM (IST)
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ऑनलाइन फ्रॉड का केस इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है. आम लोग से लेकर सेलेब्स भी इसका शिकार हो रहे है. इसी बीच एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जब एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी इस फ्रॉड का शिकार हो गए और उनके अकाउंट से 87000 रुपये कट गए. हालांकि अब उन्हें अपना पैसा वापस मिल चुका है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दी. 

पैसे मिलते ही नई टीशर्ट खरीदेंगे आयुष्मान 

आज यानी 29 अप्रैल को आयुष्मान ने अपने यूट्यूब चैनल 'एरी व्लॉग्स' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि आयुष्मान को उनके पैसे मिल गए है. साथ ही व्लॉग में आयुष्मान अपने घर में पुराने टी शर्ट में दिखे, तो उनके बड़े भाई ने उन्हें मजाक में कहा कि अब पैसे आ गए है, तो नई टी शर्ट खरीद सकते है. फिर आयुष्मान भी हंसते हुए बोलते है कि अब मैं खरीद सकता हूं, तो सभी हंसने लगते है. 

 

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आयुष्मान ने एक वेबसाइट पर 7 दिनों का फ्री ट्रायल लिया था. उस वेबसाइट का दावा था कि एक हफ्ते तक कोई पैसा नहीं कट होगा, लेकिन उनके मर्जी के बिना पूरे साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ काट लिया गया. इसके बाद आयुष्मान बहुत परेशान हो गए क्योंकि 87000 कोई छोटी रकम नहीं थी. इसी बीच उनके मां अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करने के लिए कहा और उनके पिता परमीत सेठी ने पेमेंट को कैंसल करने को कहा. 

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पहले भी ठगी का शिकार हो चुके हैं आयुष्मान 

इससे पहले भी आयुष्मान के साथ ऐसा हो चुका था, जब एक प्लेस्टेशन अकाउंट से उनके 80000 रुपये कट गए थे और वापस नहीं मिले. हालांकि इस बार उन्हें पैसे वापस मिल गए है, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली.

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Published at : 29 Apr 2026 07:13 PM (IST)
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Archana Puran Singh Ayushmaan Sethi
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