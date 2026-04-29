'अनुपमा' के लाडले समर का हुआ दर्दनाक ब्रेकअप, अभी भी सदमे में हैं पारस कलनावत

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा ने कई एक्टर्स को रातोंरात स्टार बनाया है, उन्हीं में एक पारस कलनावत हैं. हालांकि, पारस ने काफी पहले ही इस शो को अलविदा कह दिया था. उसके बाद उन्हें कई शोज में देखा गया, लेकिन अनुपमा जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर पाए.

अब हाल ही में एक पॉडकास्ट में एक्टर ने अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर बात की है, जिसका हश्र काफी दर्दनाक था. Motor Mouth पॉडकास्ट में अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए पारस ने कहा कि ब्रेकअप के बाद वो 2 साल तक तकलीफ में थे.

पारस को एक्स गर्लफ्रेंड ने किया चीज

इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें चीट किया था. अभी भी वो उस ट्रॉमा से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं. हालांकि, लाइफ में आने वाली तमाम मुश्किलें उन्हें भगवान के करीब ले गई.

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पारस ने बताया,'अब मैं इस चीज से उबरने की कोशिश कर रहा हूं. मेरा पिछला रिलेशनशिप करीब एक साल सात महीने पहले खत्म हुआ. वो वक्त काफी मुश्किलों से भरा रहा. उसने मुझे धोखा दिया और बिना कोई वजह बताए या बात खत्म किए मुझे छोड़कर चली गई.'

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पारस ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'एक दिन सबकुछ ठीक था और अगले ही दिन वो चली गई. जब मैंने उससे वजह पूछने की कोशिश की, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला. उसने बस मुझसे इतना कहा कि तुमसे अब मुझे प्यार नहीं रहा. मैं उसके पास दोबारा नहीं गया उसके बाद और न ही उससे कोई सवाल पूछे.'

एक्टर ने बताया,'मैंने खुद को पीछे खींच लिया था और करीब एक साल कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया. क्योंकि मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था. मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त था. मंदिरों में मैंने घंटों वक्त बिताना शुरू कर दिया. मैं काफी आध्यात्मिक हो गया और भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी थी. ताकि उन सवालों के जवाब ढूंढ सकूं, जो मुझे उस रिश्ते से कभी नहीं मिले. उस दौर ने मुझे काफी बदल दिया.'

पारस ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड एक सिंगर थी. वो जितना अपने रिश्ते को लेकर ओपन थे, उतनी ही उनकी गर्लफ्रेंड इस रिश्ते को छिपाकर रखती थी. पारस उसकी फिक्र करते थे तो वो जासूसी का इल्जाम लगाती थी. हारकर एक्टर ने उससे कुछ भी पूछना बंद कर दिया, उसके बाद पता चला कि वो उनके पीछे क्या-क्या कर रही थी.

वो ब्रेकअप से तड़प रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड 15-16 बॉयफ्रेंड बना रही थी. पारस ने आगे कहा,'मैं जब इमोशनली स्ट्रगल कर रहा था, वो कई लड़कों के संग इन्वॉल्व थी. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था. क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मेरी जान-पहचान के ही थे.'

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