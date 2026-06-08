हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji Box Office: 38वें दिन भी 'राजा शिवाजी' ने गाड़े झंडे, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

Raja Shivaji Box Office: 38वें दिन भी 'राजा शिवाजी' ने गाड़े झंडे, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है. फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया. फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Jun 2026 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने से 4 करोड़ दूर है. आइए जानते हैं फिल्म ने 38वें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 10 लाख की कमाई की. शनिवार के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला है. शनिवार को फिल्म ने 7 लाख की कमाई की थी. रविवार को फिल्म को 52 शोज मिले और 36 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म का टोटल कलेक्शन 96.18 करोड़ हो गया है. 

ये भी पढ़ें- कंगना रनौत ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोलीं- सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे

फिल्म का वीक वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 13.51 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 52.65 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 24.30 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 12 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 4.8 करोड़ कमाए. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 2.24 करोड़ कमाए.

दुनियाभर में फिल्म का धमाका

बता दें कि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 117.76 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं इंडिया में ग्रॉस 113.49 करोड़ की कमाई की. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 4.27 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें- शोएब इब्राहिम-दीपिका कक्कड़ पर एक के बाद एक आ रही परेशानी, बहन सबा के ससुर को भी आया स्ट्रोक, अब ऐसी है तबियत

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. संतोश सिवान फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं. वहीं उर्वशी सक्सेना फिल्म की एडिटर हैं. फिल्म 1 मई को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में लीड रोल में रितेश देशमुख हैं. फिल्म में रितेश को छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में देखा गया. वहीं सलमान खान ने फिल्म में कैमियो रोल निभाया. वो फिल्म में जिवा महाला के किरदार में दिखे. वहीं फिल्म में भाग्यश्री, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, जेनेलिया डीसूज जैसे स्टार्स हैं.

इस फिल्म से रितेश के 10 साल के बेटे राहिल ने भी डेब्यू किया है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म की कास्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Box Office Raja Shivaji
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: 38वें दिन भी 'राजा शिवाजी' ने गाड़े झंडे, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन
38वें दिन भी 'राजा शिवाजी' ने गाड़े झंडे, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
Birthday Special: कभी असिस्टेंट डायरेक्टर थी ये मशहूर एक्ट्रेस, पति है 4 हजार करोड़ का मालिक
कभी असिस्टेंट डायरेक्टर थी ये मशहूर एक्ट्रेस, पति है 4 हजार करोड़ का मालिक
बॉलीवुड
'मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं थे...', सुष्मिता सेन संग रिश्ते के समय फकीरों की जिंदगी जी रहे थे विक्रम भट्ट
'मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं थे...', सुष्मिता सेन संग रिश्ते के समय फकीरों की जिंदगी जी रहे थे विक्रम भट्ट
बॉलीवुड
'मेरे लिए बहुत मुश्किल था', 'तख्त' के ठंडे बस्ते में चले जाने से टूट गए थे एक्टर, छलका दर्द
'मेरे लिए बहुत मुश्किल था', 'तख्त' के ठंडे बस्ते में चले जाने से टूट गए थे एक्टर, छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
टेलीविजन
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
विश्व
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का अटैक, रेस्क्यू कर 24 भारतीयों को बचाया
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का अटैक, रेस्क्यू कर 24 भारतीयों को बचाया
क्रिकेट
अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान, बोले- 'ये जीत हमारे लिए...'
अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराकर गिल का बड़ा बयान, बोले- 'ये जीत हमारे लिए...'
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Philippines Earthquake Video: आंखों में खौफ और घुटनों पर दुनिया... फिलीपींस के भूकंप से डरे-सहमे दिखे स्कूल के बच्चे
आंखों में खौफ और घुटनों पर दुनिया... फिलीपींस के भूकंप से डरे-सहमे दिखे स्कूल के बच्चे
एग्रीकल्चर
Galghontu Disease: मॉनसून में दूधारू पशुओं में तेजी से फैलता है यह रोग, हो सकती है मौत 
मॉनसून में दूधारू पशुओं में तेजी से फैलता है यह रोग, हो सकती है मौत 
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget