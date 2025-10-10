Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर अपारशक्ति खुराना और अंगर बेदी ने छुए अपनी पत्नी के पैर, शेयर की खास तस्वीरें
Karwa Chauth 2025 एक्टर अपारशक्ति खुराना ने करवाचौथ के मौके पर कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. इसमें एक्टर अपनी पत्नी के पैर छूते दिखाई दिए...
बॉलीवुड सेलेब्स करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं. एक तरफ जहां कुछ एक्ट्रेस ने फैंस के साथ अपनी मेहंदी और सरगी की तस्वीर शेयर की. वहीं एक्टर अपारशक्ति खुराना ने वाइफ के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की है. एक्टर ने कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ नजर आ रहे हैं.
करवाचौथ पर अपाशक्ति ने छुए वाइफ के पैर
अपारशक्ति खुराना ने ये खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में अपारशक्ति और उनकी वाइफ एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में अपारशक्ति और अंगद बेदी अपनी पत्नी के पैर छूते हुए दिखाई दिए. वहीं एक फोटो में तो दोनों एक्टर पत्नियों के पैर में लेटे हुए भी दिखाई दिए. दोनों कपल की ये केमिस्ट्री अब फैंस को दीवाना बना रही है.
ट्रेडिशनल लुक में दिखीं नेहा धूपिया
अपारशक्ति ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘सभी खूबसूरत जोड़ियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं..’ एक्टर ने ये पोस्ट कुछ देर पहले ही पोस्ट की और इसपर ढेर सारे लाइक्स भी आ चुके हैं. इन तस्वीरों में दोनों कपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं. नेहा धूपिया ग्रीन साड़ी में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. बता दें कि अपारशक्ति एक्ट्रेस नेहा और उनके पति अंगद बेदी के अच्छे दोस्त हैं.
अपारशक्ति खुराना वर्कफ्रंट
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि अपारशक्ति खुराना एक्टर आयुष्मान खुराना के भाई हैं और उन्हीं की तरह काफी टैलेंटिड भी हैं. एक्टर का करियर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो स्त्री, लुका छुपी, भेड़िया, पति पत्नी और वो जैसे कई शानदार और हिट फिल्मों में काम कर चुक हैं. आखिरी बार वो ‘स्त्री 2’ में दिखाई दिए थे.
