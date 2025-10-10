मिनी ड्रेस में पलक तिवारी ने बिखेरा फैशन का जलवा, लुक और वॉक देख इंप्रेस हुए फैंस

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने काम से ज्यादा खूबसूरती और स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने लैक्मे फैशन वीक में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. पलक दूसरे दिन शो स्टॉपर बनकर रैंप पर उतरी. उनकी वॉक का वीडियो खासा वायरल भी हो रहा है.

मिनी ड्रेस में पलक ने दिखाया गॉर्जियस अवतार

पलक तिवारी ने लैक्मे फैशन वीक के दूसरे दिन एनआईएफ ग्लोबल प्रेजेंट्स 'द रनवे' के लिए वॉक की थी. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने गॉर्जियस लुक से महफिल लूटी. पलक ने रैंप वॉक के लिए ब्लू स्लीवलेस टॉप और मैचिंग मिनी स्कर्ट पहनी थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक मिनिमल मेकअप, खुले बाल और एक कलरफुल हैंडमेड बैग के साथ पूरा किया है. पलक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसपर यूजर्स भी उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए.

किस फिल्म में नजर आएंगी पलक तिवारी?

वर्क फ्रंट की बात करें तो पलक तिवारी को आखिरी बार फिल्म ‘द भूतनी’ में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ सनी सिंह, संजय दत्त और मौनी रॉय नजर आए थे. अब एक्ट्रेस 'रोमियो एस3' में दिखाई देंगी. इस फिल्म में वो एक पत्रकार का किरदार निभा रही हैं. फिलहाल फिल्म की कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

श्वेता तिवारी की बेटी हैं पलक तिवारी

बता दें कि पलक तिवारी टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बड़ी बेटी हैं. जिन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. पलक फिल्मों के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. खबरों के मुताबिक वो एक्टर इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं. दोनों कई बार एकसाथ नजर आ चुके हैं. हालांकि पलक ने इब्राहिम को सिर्फ अपना दोस्त ही बताया है.

