विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों के ही सबसे प्यारे कपल हैं. दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और अपनी मेहनत के दम पर ये कपल यहां तक पहुंचा है. विराट और अनुष्का सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं. ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं. विराट और अनुष्का की इंडस्ट्री में एक अलग पहचान है. उन्होंने अपने दम पर सब बनाया है. आज ये कपल करोड़ों का मालिक है. आइए आपको इनकी नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

कितनी है विराट कोहली की नेटवर्थ

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ है. उनकी कमाई के साधन कई हैं. क्रिकेट मैच के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया पोस्ट और आईपीएल से मोटी कमाई करते हैं. विराट को बीसीसीआई से 7 करोड़ सालान सेलरी मिलती है. इसके अलावा वो आईपीएल से 15 करोड़ के करीब कमाते हैं. ब्रांड एंडोर्स करने के लिए वो मोटी रकम लेते हैं और एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए वो करीब 8.9 करोड़ लेते हैं.

कितनी है अनुष्का की नेटवर्थ

अनुष्का शर्मा लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं लेकिन फिर भी वो मोटी कमाई करती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ 255 करोड़ है. वो एक फिल्म करने के लिए 10-15 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो कई ब्रांड भी एंडोर्स करती हैं. अनुष्का का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और एक क्लोदिंग ब्रांड भी है. इन दोनों से ही अनुष्का मोटी कमाई करती हैं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की टोटल नेटवर्थ 1300 करोड़ है. ये कपल अक्सर साथ में क्यूट फोटोज भी शेयर करता रहता है. अनुष्का और विराट अपने दोनों बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं.

