हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग बीच समंदर कोजी हुए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

मॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग बीच समंदर कोजी हुए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

Hardik Pandya-Maheika Sharma Pics: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी मॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड संग अपने वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर ने तो इंटरनेट पर आग ही लगा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया से नाम जुड़ा था. हालांकि दोनों जल्द ही अलग हो गए. फिलहाल इंडिय़न क्रिकेटर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड संग इश्क लड़ा रहे हैं. फिलहाल हार्दिक ने अपनी लेडी लव माहिका संग कोजी मोमेंट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

बीच समंदर गर्लफ्रेंड माहिका संग कोजी हुए हार्दिक
दरअलल मंगलवार को हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल हुई एक तस्वीर में, हार्दिक अपनी मॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड माहिका के साथ कार धोते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे संग खूब मस्ती मज़ाक करते हुए नज़र आ रहे हैं।.कई अन्य तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे हिंट मिलता है कि क्रिकेटर अब अपने रिश्ते को छुपा नहीं रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93)

 उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी की एक और तस्वीर में हार्दिक और माहिका एक रोमांटिक वेकेशन के दौरान बीच समुद्र में एक दूसरे संग कोजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर ने तो इंटरनेट पर आग ही लगा दी है.  वहीं एक तस्वीर में वे अपने बेटे अगस्त्य संग फोन पर मस्ती करते दिख रहे हैं.


मॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग बीच समंदर कोजी हुए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

कौन हैं माहिका शर्मा?
इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री होल्डर माहिका शर्मा ने कॉलेज के तुरंत बाद ही मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर शुरू कर दिया था. इन सालों में, उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो, इंडिपेंडेंट फिल्मों और तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे फेमस ब्रांड्स के कमर्शियल्स किए हैं. माहिका मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे टॉप भारतीय डिज़ाइनरों के लिए भी रैंप वॉक कर चुकी हैं.

फैशन जगत में उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें 2024 में इंडियन फैशन अवार्ड्स में "मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज)" का अवॉर्ड दिलाया था. अपने डेडीकेशन के लिए जानी जाने वाली माहिका ने एक बार आंखों में सीरियस इंफेक्शन से जूझने के बावजूद रैंप वॉक किया था उनके प्रोफेशनलिज्म की उनके फैंस और साथियों ने तारीफ की थी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ♡ mahieka!!!! ♡ (@mahiekasharma)

हार्दिक पांड्या की पहले नताशा स्टेनकोविक से हुई थी शादी
माहिका के साथ अपने रिलेशनशिप से पहले, हार्दिक पांड्या ने अभिनेत्री और मॉडल नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. इस जोड़े ने मई 2020 में शादी की और फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से दोबारा शादी की थी. लेकिन जुलाई 2024 में इस जोड़ी ने अलग होने की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. इनका एक बेटा अगस्त्य है जिसकी ये को-पेरेंटिंग कर रहे हैं.

 

 

Published at : 05 Nov 2025 08:17 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
बॉलीवुड
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget