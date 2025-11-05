बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया से नाम जुड़ा था. हालांकि दोनों जल्द ही अलग हो गए. फिलहाल इंडिय़न क्रिकेटर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड संग इश्क लड़ा रहे हैं. फिलहाल हार्दिक ने अपनी लेडी लव माहिका संग कोजी मोमेंट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

बीच समंदर गर्लफ्रेंड माहिका संग कोजी हुए हार्दिक

दरअलल मंगलवार को हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल हुई एक तस्वीर में, हार्दिक अपनी मॉडल-एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड माहिका के साथ कार धोते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे संग खूब मस्ती मज़ाक करते हुए नज़र आ रहे हैं।.कई अन्य तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे हिंट मिलता है कि क्रिकेटर अब अपने रिश्ते को छुपा नहीं रहे हैं.

उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी की एक और तस्वीर में हार्दिक और माहिका एक रोमांटिक वेकेशन के दौरान बीच समुद्र में एक दूसरे संग कोजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर ने तो इंटरनेट पर आग ही लगा दी है. वहीं एक तस्वीर में वे अपने बेटे अगस्त्य संग फोन पर मस्ती करते दिख रहे हैं.





कौन हैं माहिका शर्मा?

इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री होल्डर माहिका शर्मा ने कॉलेज के तुरंत बाद ही मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर शुरू कर दिया था. इन सालों में, उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो, इंडिपेंडेंट फिल्मों और तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे फेमस ब्रांड्स के कमर्शियल्स किए हैं. माहिका मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे टॉप भारतीय डिज़ाइनरों के लिए भी रैंप वॉक कर चुकी हैं.

फैशन जगत में उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें 2024 में इंडियन फैशन अवार्ड्स में "मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज)" का अवॉर्ड दिलाया था. अपने डेडीकेशन के लिए जानी जाने वाली माहिका ने एक बार आंखों में सीरियस इंफेक्शन से जूझने के बावजूद रैंप वॉक किया था उनके प्रोफेशनलिज्म की उनके फैंस और साथियों ने तारीफ की थी.

हार्दिक पांड्या की पहले नताशा स्टेनकोविक से हुई थी शादी

माहिका के साथ अपने रिलेशनशिप से पहले, हार्दिक पांड्या ने अभिनेत्री और मॉडल नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. इस जोड़े ने मई 2020 में शादी की और फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से दोबारा शादी की थी. लेकिन जुलाई 2024 में इस जोड़ी ने अलग होने की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. इनका एक बेटा अगस्त्य है जिसकी ये को-पेरेंटिंग कर रहे हैं.