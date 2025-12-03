विराट कोहली ने लगाई 53वें सेंचुरी, अनुष्का शर्मा ने यूं मनाया जश्न

विराट कोहली ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज अपना 53वां शतक जड़ दिया है. दमदार अंदाज में उन्होंने साउथ अफ्रीका के टीम के गेंदबाजों को धूल चटाई है. उनके इसी माइलस्टोन पर पत्नी अनुष्का शर्मा का भी प्यार भरा अंदाज देखने को मिला. भले इस समय वो स्टेडियम में अपने पति के सपोर्ट के लिए नहीं मौजूद नहीं रहीं, लेकिन खास अंदाज में उन्होंने विराट कोहली के स्पेशल मूमेंट को सेलिब्रेट किया.

किंग कोहली ने एक बार फिर स्टेडियम में अपना जलवा बिखेरा है. शानदार पारी से उन्होंने अपने फैंस समेत पूरे देशवासियों को इंप्रेस किया. बता दें कि आज किंग कोहली ने रायपुर के मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 53वां शतक जड़ दिया है जिससे अब उनके फैंस के बीच खुशी की लहर है. अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए अब विराट कोहली एक बार फिर सबकी आंखों के तारे बन गए हैं. सबकी जुबान पर इस वक्त सिर्फ किंग कोहली का ही नाम है और इसके साथ ही अब विराट कोहली वन डे मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं.

अनुष्का शर्मा ने यूं लुटाया विराट कोहली पर प्यार

इसी मौके पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी अपना जमकर प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में अपने पति के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपने टीवी स्क्रीन में किंग कोहली के स्पेशल मोमेंट को कैप्चर किया और रेड हार्ट इमोजी के साथ इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वैसे तो कई बार अनुष्का शर्मा स्टेडियम में ही विराट कोहली के सपोर्ट में पहुंचती हैं लेकिन अब उनका स्पेशल जेस्चर फैंस ने नोटिस किया और अब वो कपल की बलाएं ले रहे हैं.

विराट कोहली ने अपने नाम दर्ज किया ये स्पेशल रिकार्ड

आज रायपुर के शाहिद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में विराट कोहली की इंटेंस बल्लेबाजी देखने को मिली. अपनी बैटिंग परफॉमेंस से उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपना 53वां शतक आज पूरा कर लिया. इसके साथ ही लेजेंडरी क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली ने सात चौके और दो छक्के लगाते हुए 38वें ओवर में अपनी सेंचुरी पूरी की.