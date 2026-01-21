एयरपोर्ट पर दिखा अन्ना का स्वैग, व्हाइट कुर्ता-पजामा में जबरदस्त लगे सुनील शेट्टी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर दिखा अन्ना का स्वैग, व्हाइट कुर्ता-पजामा में जबरदस्त लगे सुनील शेट्टी

Suniel Shetty Airport Look: बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने लुक्स की वजह से हर जगह छाए रहते हैं. वो आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 11:34 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपनी एक्टिंग के साथ फिटनेस को लेकर जाने जाते हैं. उनका लुक हमेशा वायरल होता रहता है. इस बार वो कूल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.

सुनील शेट्टी आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
सुनील शेट्टी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वो व्हाइट कुर्ता-पजामा में नजर आए.
Published at : 21 Jan 2026 11:34 AM (IST)
