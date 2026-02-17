वृन्दावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में हैं. चकाचौंध और शोहरत भरी जिंदगी के बीच अब दोनों धर्म की ओर बढ़ते नजर आ रहा है. वो कई बार वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं और उनके आश्रम में समय बिताया है. अब हाल ही में एक बार फिर विराट और अनुष्का वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया.

प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट-अनुष्का

हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 17 फरवरी यानी आज कान्हा की नगरी वृन्दावन पहुंचे. वहां जाकर कपल ने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए. इस दौरान विराट-अनुष्का भक्ति भाव में डूबे नजर आए और उन्होंने संगत में बैठकर महाराज जी के प्रवचनों को ध्यान लगाकर सुना. आशीर्वाद लेने के बाद दोनों ने कुछ समय आश्रम की आध्यात्मिक शांति के बीच बिताया.

एयरपोर्ट पर हुए थें स्पॉट

बता दें की विराट और अनुष्का को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान दोनों काफी सिंपल लेकिन डिसेंट लुक में नजर आए हैं. एयरपोर्ट से उनके काफी विडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस दौरान अनुष्का के तुलसी माला ने सबका ध्यान खींचा. एक्ट्रेस एक्सेसरीज को जगह गले में तुलसी माला पहने नजर आई थी. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है.

लंदन में रहते हैं अनुष्का-विराट

बता दें इन दिनों अनुष्का शर्मा और विराट कोहली लंदन में रह रहे हैं. कुछ दिनों पहले अनुष्का और विराट ने अपने लंदन वाले घर में एक पूजा रखी थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. बीच-बीच में दोनों इंडिया आते रहते हैं. हालांकि, इस दौरान उनके बच्चे वामिका और अकाय नजर नहीं आते हैं.