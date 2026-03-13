यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके07 राइडर इन दिनों एक गंभीर हादसे की वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि अब वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इसी बीच उनकी पत्नी ऋतिका चौहान ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

ऋतिका ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

ऋतिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में मैंने समझा है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हम देखते हैं, वो हमेशा सच नहीं होता. सोशल मीडिया पर कोई कुछ पोस्ट करता है, लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो बात एक-दो दिन तक चर्चा में रहती है. उसके बाद लोग उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन जरूरी ये है कि आप सोशल मीडिया से बाहर अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं. आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर कैसे संस्कार हैं और आप रोज लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. यही चीजें इंसान को पहचान दिलाती हैं. अपने दिल को साफ रखो. अच्छे कर्म करते रहो.'

इसके अलावा दूसरी स्टोरी में ऋतिका ने लिखा, 'मेरे लिए पैसा, नाम, शोहरत बस मोह-माया है. मेरे लिए धर्म और कर्म मायने रखता है और अपनी आखिरी सांस तक मैं उसी रास्ते पर चलती रहूंगी. मुझे खुद पर और इस ब्रह्मांड पर भरोसा है.'

बिग बॉस 17 से बढ़ी पॉपुलैरिटी

बता दें, अनुराग डोभाल ने यूट्यूब चैनल और बाइक-राइडिंग वीडियोज से लाखों लोगों का दिल जीता है. बाद में उन्हें बिग बॉस 17 में भी देखा गया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. आज सोशल मीडिया पर उनके करीब 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर अपडेट पर नजर रखते हैं. हादसे की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.