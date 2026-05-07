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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगुवाहाटी में हुई मुलाकात, बॉस पर आया दिल, बेहद फिल्मी है अनुराग बसु की लव स्टोरी

गुवाहाटी में हुई मुलाकात, बॉस पर आया दिल, बेहद फिल्मी है अनुराग बसु की लव स्टोरी

Anurag Basu Love Story: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनुराग बसु 8 मई, 2026 को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस मौके पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 May 2026 06:33 PM (IST)
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अनुराग बसु की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन निर्देशकों में होती है. उन्हें 'मर्डर', 'गैंगस्टर: ए लव स्टोरी' और 'लाइफ इन ए मेट्रो' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. अनुराग बसु ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी किस्मत आजमायी और फिर बड़े पर्दे तक का सफर तय किया. अनुराग बसु 8 मई, 2026 को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस मौके पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

बेहद दिसचस्प है अनुराग बसु की लव स्टोरी
अनुराग बसु की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी के बारे में बहुत कम चर्चा होती है. उनकी लव स्टोरी बेहद दिलचस्प और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अनुराग बसु ने जिस इंसान से प्यार किया, उसी से शादी भी की. उनकी पत्नी तानी बसु उनका पहला प्यार हैं. अनुराग बसु पहली बार अपनी पत्नी तानी से तब मिले थे, जब वो सालों पहले गुवाहाटी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. उस समय तानी अनुराग की बॉस थीं.

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अनुराग बसु को पसंद आया तानी बसु का ये अंदाज
अनुराग बसु और तानी बसु की लव स्टोरी की शुरुआत एक 5 स्टार होटल के खाने की टेबल पर हुई थी. उस रात टेबल पर तरह-तरह के खाने परोसे गए थे. अनुराग एक कट्टर बंगाली हैं और उन्हें मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो डिनर के समय इस बात को लेकर कन्फ्यूज थे कि मछली को कैसे खाया जाए, क्योंकि वहां हर कोई चाकू और कांटे से खा रहा था. इसी बीच उनकी नजर तानी पर पड़ी, जो अपने हाथों से मछली खा रही थीं. उनका यही देसी और सहज अंदाज अनुराग को बहुत पसंद आया और वो उनके दीवाने हो गए. होटल में तानी का ये अंदाज देखकर अनुराग उन पर दिल हार बैठे थे.

दो बेटियों के माता-पिता हैं अनुराग बसु और तानी बसु
इसके कुछ दिन बाद अनुराग बसु ने तानी को प्रपोज किया और उन्होंने भी बिना देर किए हां कह दिया. कुछ साल तक एक-दूजे को डेट करने के बाद तानी और अनुराग शादी के बंधन में बध गए. बता दें कि अनुराग और तानी की दो बेटियां ईशाना और अहाना हैं.

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अनुराग बसु की अपकमिंग मूवी
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुराग बसु इन दिनों अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन हैं. फिल्म में वो एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 07 May 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Anurag Basu Tani Basu
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