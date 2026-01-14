बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को इंडस्ट्री में कई दशक हो गए हैं. वो लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं और हर बार फैंस को एक्टिंग से इंप्रेस कर देते हैं. अनुपम खेर की 550वीं फिल्म आने वाली है और वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं. अनुपम खेर की इस फिल्म का नाम खोसला का घोसला 2 है. अनुपम खेर पूरी टीम के साथ इन दिनों दिल्ली में शूट कर रहे हैं. दिल्ली की चिलचिलाती ठंड में मुंबई में रहने वालों के लिए शूट करना आसान नहीं होता है. उन्होंने खुद इस बारे में कहा है. कश्मीर और शिमला में बचपन के दिनों के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने बताया कि दिल्ली की सर्दियां उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं हैं.

अनुपम खेर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दिल्ली की ठंड में शूट करने के बारे में बात की है. उन्होंने कहा- 'मैंने इससे ज्यादा खतरनाक सर्दियों में शूटिंग की है. मैं शिमला और कश्मीर से हूं, इसलिए मैंने ज्यादा तेज ठंड देखी है. हां, शुरू में थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि आप दिल्ली में इतनी ठंड की उम्मीद नहीं करते.'

आप ठंड की वजह से काम नहीं रोक सकते

अनुपम खेर ने आगे कहा- 'मैं सियाचिन की चोटी पर एक सैनिक को देखता हूं और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. और सिर्फ ठंड की वजह से आप काम नहीं रोक सकते.'

इसके अलावा दिल्ली के ट्रैफिक से अनुपम खेर परेशान हो गए. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा- 'हमारा होटल गुरुग्राम में है, जो दिल्ली के पास है, और हर लोकेशन कम से कम डेढ़ घंटे की दूरी पर है. कभी शूटिंग सोहना में होती है, कभी फरीदाबाद में. जो चीज हमें एक साथ जोड़े रखती है, वह है एक्टर्स और किरदारों के बीच का ह्यूमर.'

