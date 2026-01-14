मकर संक्रांति का त्योहार हर साल अपने साथ नई शुरुआत, फसल की खुशी और अपनों के साथ बिताए पलों की गर्माहट लेकर आता है. इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने खास अंदाज में इसे सेलिब्रेट करते नजर आए. श्रेयस तलपड़े, डेजी शाह और रानी मुखर्जी ने मकर संक्रांति से जुड़ी अपनी यादें, सोच और जश्न को दिल से शेयर किया.

श्रेयस तलपड़े के लिए यादों और पिता की कमी से जुड़ा दिन

श्रेयस तलपड़े के लिए मकर संक्रांति भावनाओं से भरा त्योहार है. पतंग देखते ही उन्हें अपने पिता की सबसे ज्यादा याद आती है जिन्हें यह दिन बेहद पसंद था. श्रेयस बताते हैं कि उनके पिता मकर संक्रांति पर किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते थे. उन्होंने ही उन्हें पतंग उड़ाना, पेंच लड़ाना और मंजे की सारी बारीकियां सिखाईं. हर साल परिवार के साथ वडोदरा जाना, सुबह आठ बजे से रात तक पतंग उड़ाना और कैंडल बैलून देखना उनकी सबसे खूबसूरत यादों में से एक है.



शादी के बाद की पहली मकर संक्रांति और दूरी का एहसास

श्रेयस ने शादी के बाद की अपनी पहली मकर संक्रांति को भी याद किया. उस वक्त वो आंध्र प्रदेश के तेनाली में फिल्म ‘इकबाल’ की तैयारी कर रहे थे जबकि उनकी पत्नी दीप्ति मुंबई में थीं. उस दिन उन्हें न पतंगें दिखीं और न ही त्योहार वाली फीलिंग आई. श्रेयस मानते हैं कि मकर संक्रांति असल में परिवार के साथ होने का त्योहार है और अपनों से दूर रहकर इसकी कमी और ज्यादा महसूस होती है.





डेजी शाह की बदली सोच और बचपन की यादें

डेजी शाह के लिए मकर संक्रांति बचपन की मीठी यादों से जुड़ी है. वो बताती हैं कि पहले वो अपने पापा के साथ पतंग उड़ाती थीं और घर की छत रिश्तेदारों से भरी रहती थी. हालांकि अब उनकी सोच बदल गई है. डेजी को पतंग उड़ाने से पक्षियों और जानवरों को होने वाले नुकसान की चिंता रहती है इसलिए वो इसके खिलाफ खुलकर बात करती हैं. फिर भी त्योहार की गर्माहट और साथ रहने की खुशी उनके लिए आज भी उतनी ही खास है.





खाने, परिवार और खुशी के साथ रानी मुखर्जी का जश्न

डेजी की तरह रानी मुखर्जी ने भी मकर संक्रांति को खास अंदाज में मनाया. ‘मर्दानी 3’ के प्रमोशन के सिलसिले में वह गुजरात पहुंचीं और अहमदाबाद में पतंग उड़ाते हुए नजर आईं. रानी ने कहा कि मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन पर गुजरात में होना और अपनी फिल्म को मिल रहा प्यार उनके लिए बेहद खास है. उनके मुताबिक ये त्योहार परिवार, अच्छा खाना और पल को जीने का मौका देता है और यही इसकी असली खूबसूरती है.