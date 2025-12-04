अनुपम खेर की मां का फिसला पैर, आंखों में भी लगी चोट, देखें वीडियो
Anupam Kher's Mother Injured: अनुपम खेर ने वीडियो में मां दुलारी की चोट की कहानी शेयर की है. परिवार की चिंता और फैंस की दुआओं के बीच सब उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.
बॉलीवुड के सीनियर एक्टर अनुपम खेर हमेशा सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई किस्से शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी मां दुलारी खेर, भाई राजू और उनकी वाइफ के साथ एक प्यारा वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में दिख रहा है कि अनुपम खेर अपनी मां से पूछ रहे हैं कि उन्हें इतनी चोट कैसे लगी.
वीडियो में दुलारी बताती हैं कि बारिश की वजह से उनका पैर फिसल गया था. उन्होंने बताया कि आंख पर थोड़ी चोट लगी है, अगर ज्यादा चोट लगती तो सिर पर असर पड़ सकता था. वहीं, राजू मजाक में कहते हैं कि वहां तो बारिश ही नहीं हो रही थी. इसके बाद पूरे परिवार ने दुलारी को लंबी सलवार और छोटी चप्पल पहनने के लिए हल्की डांट लगाई. इस वीडियो में परिवार का प्यार, चिंता और हल्की नोंक-झोंक साफ नजर आती है.
View this post on Instagram
'मां को अच्छी-खासी चोट लगी है'
वीडियो के कैप्शन में अनुपम खेर ने लिखा-'मां को अच्छी-खासी चोट लगी है. मुझसे छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली से वापस लौटने पर मैं अचानक राजू के यहां गया और चोट देखी'. उन्होंने आगे लिखा कि हर मां की तरह उनकी मां भी अंदर से स्ट्रांग हैं और चोट जल्दी ठीक हो जाएगी. हालांकि, घर में वही बातें हुई जो हर घर में होती हैं , हादसे के बाद शिकायतें और शिकवे.
परिवार और फैंस का प्यार
अनुपम खेर ने कहते हैं कि ये शिकायतें और शिकवे परिवार के प्यार का हिस्सा हैं. वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनके पास राजू की वाइफ रीमा है, जो घर और मां का पूरा ख्याल रखती हैं. फैंस भी दुलारी की चोट देखकर परेशान हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मां हमेशा स्ट्रांग रही हैं और भगवान उनका स्वास्थ्य बनाए रखें.
एक और फैन ने कहा, 'कृपया अपनी मां का ध्यान रखें सर, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं. मां ही असली खजाना हैं.' इस तरह अनुपम खेर का परिवार और उनके फैंस दोनों ही दुलारी के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL