2025 में गूगल पर लोगों ने क्या-क्या सर्च किया? किस इवेंट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए? किसकी मौत की खबर से पूरा देश शॉक्ड रह गया? कौन सी रेसिपी के लिए लोग गूगल के भरोसे रहे? गूगल ने आज Year in Search 2025 जारी करके इन सवालों के जवाब दे दिए हैं. आइए बताते हैं कि इस साल लोगों ने गूगल पर क्या-क्या पूछा.

गूगल ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ओवर ऑल सेक्शन में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के टॉपिक हैं. IPL भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक रहा. वहीं गूगल का AI मॉडल Gemini के बारे में लोगों ने खूब सर्च किया. क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट के बीच कबड्डी की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ी. लोगों ने Pro Kabaddi League के बारे में भी खूब सर्च किया.

धर्मेंद्र से भूकंप तक खूब हुआ सर्च

न्यूज इवेंट में महाकुंभ सर्च में टॉप पर रहा. धर्मेंद्र के निधन की खबरों से देश के लोग शॉक्ड रह गए. बॉलीवुड के लीजेंड की हेल्थ और मौत की खबरों को लोगों ने खूब सर्च किया. फिल्मों में 'सैयारा' नंबर पर काबिज रही. वहीं रेसिपी में इडली ने बाजी मार ली. लोगों ने ठेकुआ को भी खूब सर्च किया. लोगों ने वक्फ बिल को लेकर सवाल पूछे तो भूकंप और एयर क्वॉलिटी को लेकर भी लोग गूगल पर लागातर चेक करते रहे.

न्यूज इवेंट में सबसे ज्यादा सर्च किए टॉप 10 टॉपिक

प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया. वहीं, दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र रहे. एक्टर की निधन की खबर ने लोगों को शॉक्ड किया. यूजर्स ने गूगल से पूछा कि धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? धर्मेंद्र की हेल्थ कैसी है? धर्मेंद्र डेथ रूमर्स वगैरह भी खूब सर्च किए गए.

वहीं टॉप 10 में पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का नाम भी रहा. एक्ट्रेस की मौत के बाद यूजर्स ने गूगल से पूछा कि एक्ट्रेस की मौत की वजह क्या है? शेफाली जरीवाला डेथ रीजन सबसे ज्यादा सर्च किया गया.





2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में

फिल्मों को लेकर गूगल की सर्च लिस्ट में मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर हैं साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर वन’. तीसरे नंबर पर रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ है. फ्लॉप होने के बावजूद ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' चौथे नंबर पर सर्च हुई. सबसे बड़ा फायदा इस साल हर्षवर्धन राणे को मिला- उनकी फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ (री-रिलीज़) ने तगड़ी कमाई की और सर्च में टॉप 5 में पहुंच गई.







Near Me

Near Me में सबसे ज्यादा सर्च हुआ- Earthquake near me. दिलचस्प बात ये है कि Near Me की टॉप 10 लिस्ट में तीन फिल्में भी शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों ने Air Quality near me भी सर्च किया. टॉप 5 में विक्की कौशल की फिल्म छावा भी रही. लोगों ने सर्च किया कि वो अपने आस-पास किस थियेटर में छावा देख सकते हैं. इसके अलावा Saiyaara Movie near me, F1 Movie near me भी खूब सर्च हुए.





What Is सेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सी क्वेरी सर्च की गई.

लोगों ने गूगल ने सबसे ज्यादा पूछा गया- What is Waqf Bill (लोग वक्फ बिल क्या है). उसके बाद मैथ कैलकुशन को लेकर लोगों ने सर्च किया. वहीं, मॉक ड्रिल क्या है? ऑपरेशन सिंदूर क्या है और SIR क्या है? गूगल की सर्च लिस्ट में शामिल है.





रेसिपी में लोगों ने क्या-क्या सर्च किया

खाने पकाने के लिए भी लोगों ने गूगल का खूब फायदा उठाया. सबसे ज्यादा सर्च हुई- इडली की रेसिपी. दूसरे नंबर पर जिसे सर्च किया गया वो है- Pornstar Martini Cocktail. महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक तीसरे नंबर पर है. वहीं, चौथे नंबर पर छठ के फेमस ठेकुआ ने अपनी जगह बनाई है. इसके अलावा उगादी पचड़ी की रेसिपी भी इस साल खूब सर्च हुई.



