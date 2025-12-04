हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

Google Year in Search 2025: गूगल ने आज एक लिस्ट जारी करके बताया है कि इंडियंस ने 2025 में क्या-क्या सवाल पूछे. धर्मेंद्र, शेफाली जरीवाला की मौत से लेकर इडली की रेसिपी और वक्फ बिल तक, पूरी लिस्ट देखें.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 04 Dec 2025 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

2025 में गूगल पर लोगों ने क्या-क्या सर्च किया? किस इवेंट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए? किसकी मौत की खबर से पूरा देश शॉक्ड रह गया? कौन सी रेसिपी के लिए लोग गूगल के भरोसे रहे? गूगल ने आज Year in Search 2025 जारी करके इन सवालों के जवाब दे दिए हैं. आइए बताते हैं कि इस साल लोगों ने गूगल पर क्या-क्या पूछा.

गूगल ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ओवर ऑल सेक्शन में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के टॉपिक हैं. IPL भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक रहा. वहीं गूगल का AI मॉडल Gemini के बारे में लोगों ने खूब सर्च किया. क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट के बीच कबड्डी की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ी. लोगों ने Pro Kabaddi League के बारे में भी खूब सर्च किया. 

धर्मेंद्र से भूकंप तक खूब हुआ सर्च
न्यूज इवेंट में महाकुंभ सर्च में टॉप पर रहा. धर्मेंद्र के निधन की खबरों से देश के लोग शॉक्ड रह गए. बॉलीवुड के लीजेंड की हेल्थ और मौत की खबरों को लोगों ने खूब सर्च किया. फिल्मों में 'सैयारा' नंबर पर काबिज रही. वहीं रेसिपी में इडली ने बाजी मार ली. लोगों ने ठेकुआ को भी खूब सर्च किया. लोगों ने वक्फ बिल को लेकर सवाल पूछे तो भूकंप और एयर क्वॉलिटी को लेकर भी लोग गूगल पर लागातर चेक करते रहे. 

न्यूज इवेंट में सबसे ज्यादा सर्च किए टॉप 10 टॉपिक 
प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया. वहीं, दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र रहे. एक्टर की निधन की खबर ने लोगों को शॉक्ड किया. यूजर्स ने गूगल से पूछा कि धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? धर्मेंद्र की हेल्थ कैसी है? धर्मेंद्र डेथ रूमर्स वगैरह भी खूब सर्च किए गए.

वहीं टॉप 10 में पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का नाम भी रहा. एक्ट्रेस की मौत के बाद यूजर्स ने गूगल से पूछा कि एक्ट्रेस की मौत की वजह क्या है? शेफाली जरीवाला डेथ रीजन सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में
फिल्मों को लेकर गूगल की सर्च लिस्ट में मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर हैं साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर वन’. तीसरे नंबर पर रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ है. फ्लॉप होने के बावजूद ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' चौथे नंबर पर सर्च हुई. सबसे बड़ा फायदा इस साल हर्षवर्धन राणे को मिला- उनकी फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ (री-रिलीज़) ने तगड़ी कमाई की और सर्च में टॉप 5 में पहुंच गई.

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट


Near Me
Near Me में सबसे ज्यादा सर्च हुआ- Earthquake near me. दिलचस्प बात ये है कि Near Me की टॉप 10 लिस्ट में तीन फिल्में भी शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों ने Air Quality near me भी सर्च किया. टॉप 5 में विक्की कौशल की फिल्म छावा भी रही. लोगों ने सर्च किया कि वो अपने आस-पास किस थियेटर में छावा देख सकते हैं. इसके अलावा Saiyaara Movie near me, F1 Movie near me भी खूब सर्च हुए.

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

What Is सेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सी क्वेरी सर्च की गई. 
लोगों ने गूगल ने सबसे ज्यादा पूछा गया- What is Waqf Bill (लोग वक्फ बिल क्या है). उसके बाद मैथ कैलकुशन को लेकर लोगों ने सर्च किया. वहीं, मॉक ड्रिल क्या है? ऑपरेशन सिंदूर क्या है और SIR क्या है? गूगल की सर्च लिस्ट में शामिल है. 

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

रेसिपी में लोगों ने क्या-क्या सर्च किया
खाने पकाने के लिए भी लोगों ने गूगल का खूब फायदा उठाया. सबसे ज्यादा सर्च हुई- इडली की रेसिपी. दूसरे नंबर पर जिसे सर्च किया गया वो है- Pornstar Martini Cocktail. महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक तीसरे नंबर पर है. वहीं, चौथे नंबर पर छठ के फेमस ठेकुआ ने अपनी जगह बनाई है. इसके अलावा उगादी पचड़ी की रेसिपी भी इस साल खूब सर्च हुई.

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया? महाकुंभ, IPL, धर्मेंद्र की डेथ से लेकर Waqf Bill, इडली-ठेकुआ की रेसिपी तक, देखें लिस्ट

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 04 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Dharmendra Pahalgam Shefali Zariwala Google Year In Search 2025
