अनुपम खेर से नाराज हैं उनकी मां दुलारी, वीडियो शेयर कर एक्टर बोले- 'मां का बिना बात डांटना...'
Anupam Kher: एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मां की नाराज़गी भी उतनी ही प्यारी हैं जितनी उनका प्यार हैं
अभिनेता अनुपम खेर जितने सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, उतनी ही उनकी मां दुलारी भी फैंस की फेवरेट हैं. कुछ समय पहले दुलारी को गिरने से चोट लगी थी, लेकिन अब वे धीरे-धीरे रिकवर कर रही हैं. इस बीच अनुपम ने अपनी मां और भाई राजू संग एक और क्यूट वीडियो शेयर किया है, जो लोगों के दिल जीत रहा है.
'मां ने किया शिकायत'
वीडियो में दुलारी अनुपम से थोड़ी नाराज़ दिखती हैं. वे शिकायत करती हैं कि बेटा उनसे मिलने नहीं आता. इस पर अनुपम हंसते हुए कहते हैं कि जब वो मुंबई में ही नहीं होते तो कैसे आ सकते हैं, इसलिए फोन पर बात हो जाती है. लेकिन दुलारी कहती हैं, 'फोन करता होगा राजू को, मुझे नहीं.' राजू मज़ाक में जोड़ते हैं कि 'मां को नाराज़ होने का बस मौका चाहिए, बस टॉपिक नहीं मिलता.'
'चोट से परेशान दुलारी ने दिखाई सूजी हुई टांग'
अनुपम बताते हैं कि चोट के बाद ढेरों लोगों ने उनकी मां की हेल्थ के बारे में पूछा. तभी दुलारी अपना पैर दिखाती हैं, जिस पर अभी भी सूजन है. वे कहती हैं, 'लोग पूछ रहे हैं कैसे लगी? अरे लगनी थी तो लग गई!' अनुपम उन्हें चिढ़ाते हैं कि 'निक्की-निक्की बारिश हो रही थी, इसलिए आप ध्यान नहीं दे पाई.' मां-बेटे की ये नोकझोंक फैंस को खूब पसंद आती है.
'मां की डांट मतलब सब कुछ सेट'
वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'मां की चोट तो ठीक हो रही है, मगर मां का बिना बात डांटना अभी भी चालू है. जब तक मां डांटेंगी, समझो सब नॉर्मल है.' उन्होंने हंसते हुए यह भी लिखा कि उनके भाई साहब ठंड की वजह से निक्कर पहनना छोड़ चुके हैं और मूंछें काली कर ली हैं.
'फैन्स बरसाते हैं दुलारी पर प्यार'
अनुपम खेर अक्सर मां, भाई राजू और भाभी के साथ वीडियो बनाते हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं. दुलारी की मासूम बातें और सेंस ऑफ ह्यूमर सबको अपना बना लेता है. हाल ही में अनुपम ने अपनी फिल्म ‘तन्वी: द ग्रेट’ के ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने की खुशी भी शेयर की थी. फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवॉर्ड मिला है, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है.
मां की नाराज़गी भी उतनी ही प्यारी, अनुपम खेर और दुलारी जी की ये नोकझोंक दिल जीत लेती है.
