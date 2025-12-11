रणवीर सिंह इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ की वजह से खूब सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. वहीं फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. ये फिल्म अपने ताबड़तोड़ कलेक्शन के साथ महज 6 दिन में एक्टर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. चलिए यहां रणवीर सिंह की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करन वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानते हैं.

‘धुरंधर’ बनी रणवीर सिंह की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई है. दरअसल इससे पहले एक्टर की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं. लेकिन अब ‘धुरंधर’ जिस रफ्तार से बॉक्स ऑफिस को लूट रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ये एक्टर की बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी. वैसे ये रणवीर सिंह की चौथी सबसे बड़ी फिल्म पहले ही बन चुकी है.

रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्में

इन सबसे बीच एक्टर की टॉप 10 फिल्मों में की बात करें तो सैकनिल्क के आंकडों मुताबिक सबसे पहले नंबर पर पद्मावत है. इस फिल्म ने 302.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 240.3 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर सिंबा है और तीसरे नंबर पर बाजीराव मस्तानी है जिसका कलेक्शन 184.3 करोड़ था. वहीं लेटेस्ट रिलीज धुरंधर 180.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ चौथे नंबर पर है और पांचवीं पोजिशन पर 153.55 करोड़ के कलेक्शन के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है.

वहीं 139.63 करोड़ की कमाई के साथ छठे नंबर पर गली बॉय है. सातवें नंबर पर 117.53 करोड़ के कलेक्शन के साथ गोलियों की रास लीला रामलीला है वहीं 83 इस लिस्ट में 8वीं पोजिशन पर है इसका लाइफटाइम कलेक्शन 104.13 करोड़ रुपये है. वहीं 9वें नंबर पर 78.61 करोड़ के साथ गुंडे और 10वें नंबर पर 76.81 करोड़ की कमाई के साथ दिल धड़कने दो है.

रणवीर सिंह की हाईएस्ट टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्में (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)