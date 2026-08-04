अनुपम खेर की 'मेरे महबूब कयामत होगी' रील ने मचाया तहलका, 140 मिलियन व्यूज पार

कोविड-19 महामारी के दौरान मिस्टर फैजू उर्फ फैजल शेख ने 'मेरे महबूब कयामत होगी' पर एक रील बनाई थी, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस रील की बदौलत उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली और वो सोशल मीडिया स्टार बन गए. उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया था. अब सालों बाद यही ट्रेंड एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने इस वायरल गाने पर रील बनाकर फैंस को हैरान कर दिया है.

अनुपम खेर ने को-स्टार्स संग रीक्रिएट किया वायरल ट्रेंड

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अपने अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है. एक्टर ने वायरल हो रहे 'मेरे महबूब कयामत होगी' ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने 'खोसला का घोसला 2' के को-स्टार्स बोमन ईरानी, प्रवीण डबास और रणवीर शौरी के साथ एक मजेदार रील शेयर की है. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खास बात ये है कि इस रील में सभी कलाकार उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसमें कभी मिस्टर फैजू ने अपने दोस्तों के साथ इस ट्रेंड को पॉपुलर किया था.

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140 मिलियन व्यूज के साथ वायरल हुई रील

अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'खोसला और खुराना की कभी नहीं बनी. यहां भी नहीं. जय हो.' खास बात ये है कि अनुपम की इस रील ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमाल मचा दिया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 140 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वहीं फैंस जमकर कमेंट्स और लाइक्स के जरिए अपना प्यार बरसा रहे हैं.

ये हैं अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग में बिजी हैं. ये 2006 की सुपरहिट और कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' का मच-अवेटेड सीक्वल है. इसमें बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस बार फिल्म में दिव्या खोसला कुमार, रवि किशन, निशांत वर्मा, कंगन बरुआ नांगिया और दानिश इकबाल जैसे नए चेहरे भी शामिल हुए हैं. इस फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्म का निर्देशन प्रशांत भागिया ने किया है.

इसके अलावा अनुपम खेर के पास फिल्म 'श्री रामभूमि' भी है. इसमें वो अशोक सिंघल का किरदार निभाने वाले हैं. पिछले दिनों ही अनुपम खेर ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया था और इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया था.

कब शुरू हुआ ये ट्रेंड?

बता दें कि 'मेरे महबूब कयामत होगी' ट्रेंड सालों बाद उस वक्त फिर सुर्खियों में आया, जब जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रोटेस्ट के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल निवासी अभिनव बिष्ट ने इस गाने पर एक रील बनाई. उनका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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मेरे फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए हैं...

ABP न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अभिनव बिष्ट ने बताया कि रील वायरल होने के बाद उनके नाम से कई फेक सोशल मीडिया अकाउंट बन गए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं जहां भी जा रहा हूं, वहां लोगों की भीड़ लग जा रही है. यहां तक कि मास्क पहनने के बावजूद लोग मुझे पहचान ले रहे हैं. मेरे फॉलोअर्स भी लाखों में पहुंच गए हैं. इस रील को 171 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

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