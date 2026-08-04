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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनलाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा

लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार रश्मि देसाई ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था.अब वो काफी टाइम से छोटे पर्दे से दूर हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं एक्ट्रेस अब क्या कर रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने 'उतरन' में तपस्या का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई थी. हालांकि, इन दिनों वो टीवी शोज से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए फैंस से जुड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं कि लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद रश्मि देसाई आजकल क्या कर रही हैं और कैसे अच्छी-खासी कमाई कर रही हैं.

रश्मि देसाई का एक्टिंग करियर
रश्मि देसाई ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म 'कन्यादान' से की थी. इसके बाद उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, बंगाली  फिल्मों में भी काम किया. उनकी भोजपुरी फिल्म 'कब होई गौनवा हम्मार' (2005) को बेस्ट भोजपुरी फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला था. एक्ट्रेस ने साल 2004 में आई फिल्म 'ये लम्हे जुदाई के' से बॉलीवुड में कदम रखा था.

लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा

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साल 2006 में जी टीवी के शो 'रावण' से उन्होंने टीवी पर अपनी किस्मत आजमाई. इस शो में उन्होंने मंदोदरी का किरदार निभाया. इसके बाद शो उतरन ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी.  इसके बाद उन्होंने 'दिल से दिल तक' (शोरवरी का किरदार), 'इश्क का रंग सफेद', और 'नागिन' जैसे पॉपुलर शोज में भी काम किया.

रियलिटी शोज में दिखा चुकी हैं जलवा
बता दें, फिल्म और टीवी शोज के अलावा, रश्मि 'झलक दिखला जा 5', 'नच बलिए 7' और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 6' जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. वो रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' (फाइनलिस्ट) और 'बिग बॉस 15' में भी नजर आईं. इतना ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'तमास' और वेब सीरीज 'तंदूर' के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया है.

लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा

टॉक शो चलाती हैं रश्मि देसाई
वहीं, इन दिनों एक्ट्रेस काफी टाइम से लाइमलाइट से दूर हैं. एक्टिंग से दूर रहकर रश्मि देसाई इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल अपना टॉक शो 'रश्मि के दिल से दिल तक'  चला रही हैं, जिसमें वो सेलेब्रिटी गेस्ट्स के साथ रिश्तों और जिंदगी पर खुलकर बातें करती हैं.

लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा

करोड़ों में है नेटवर्थ
यूट्यूब से एक्ट्रेस की तगड़ी कमाई होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की रश्मि देसाई की नेटवर्थ 11 से 15 करोड़ रुपये के आस-पास है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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