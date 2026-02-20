कभी बेचा करते थे चाय, बनना चाहते थे आईएएस, लेकिन बन बैठे बॉलीवुड एक्टर

अन्नू कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन वो कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते हैं, उनका सपना कुछ और ही था. बचपन से ही अन्नू कपूर पढ़ने में काफी अच्छे थे. ऐसे में वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे. हालांकि, उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

क्योंकि, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पिता एक थिएटर कंपनी चलाया करते थे और मां टीचर थीं. ऐसे में घर का गुजारा करना भी काफी मुश्किल हुआ करता था. घर की परेशानियों की वजह से एक्टर को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी. पिता का हाथ बंटाने के लिए उन्होंने ठेले पर चाय बेकना शुरू किया और उसके बाद गलियों में घूमकर लॉटरी के टिकट भी बेचे.

22 साल में निभाई 70 साल के बुजुर्ग की भूमिका

आईएएस बनने के लिए जब हर रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने मजबूरी में थिएटर की दुनिया में कदम रखने के बारे में सोचा. पहले तो पिता की मंडली में काम करते थे, वहीं से उनके भीतर का कलाकार निखरा. उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की. महज, 22 साल की उम्र में उन्होंने 70 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई, जिसे देख श्याम बेनेगल दंग रह गए थे.





उसके बाद उन्होंने अन्नू कपूर को मंडी के लिए साइन कर लिया. उसके बाद अन्नू कपूर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया. अन्नू कपूर ने सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी खूब नाम कमाया.

अंताक्षरी के जरिए तो वो घर-घर में छा गए. बेशक वो अपनी गरीबी की वजह से आईएएस ना बन पाए हों. लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में उनकी गिनती होती है. हर किरदार को वो इतने बेहतरीन ढंग से निभाते हैं कि लोग उनके मुरीद हो जाते हैं. इसके अलावा अब वो लग्जरी लाइफ भी जीते हैं.

ये भी पढ़ें:-Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा