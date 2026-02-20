हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata Hai: माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा

ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल का लीप आ चुका है. शो की कहानी काफी ज्यादा बदल चुकी है. अब अभिरा और अरमान से ज्यादा मुक्ति और माइरा की कहानी पर फोकस किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा कि मुक्ति और माइरा दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं और एक ही हॉस्टल में और एक ही रूम में रह रहे हैं. यहां तक की माइरा और मुक्ति को बेड भी मिला है. क्लास के पहले दिन ही मुक्ति और माइरा में जमकर लड़ाई हुई, टीचर के डांटने पर दोनों शांत बैठे.

अब रूम में ही बेड को लेकर दोनों लड़ते हुए नजर आए. वहीं, अभिरा गुपचुप तरीके से अपनी बेटी मुक्ति से मिलने हॉस्टल पहुंच जाती है. दोनों छुपकर बातें कर रहे होते हैं. अभिरा को मुक्ति अपनी क्लासमेट माइरा के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत अकड़ू है.

अभिरा को याद आएगी पुरानी बातें

ऐसे में अभिरा उससे कहती है कि एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि इतनी दुश्मनी हो गई. मुक्ति उसका नाम बताती है तो अभिरा पूछती है कि माइरा का पूरा नाम क्या है. मुक्ति कहती है कि आप ये क्यों पूछ रहे हो. उसके बाद अभिरा को पुरानी बातें याद आती हैं और वो मुक्ति से कहती है कि कुछ नहीं तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो.

उसके बाद अभिरा अपने शुभचिंतक को मैसेज करती है. वो उनसे मिलने को कहती है. पोद्दार हाउस में रह रहा अभिरा का ये शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि दादीसा हैं. दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं. दादीसा से अभिरा पूछती है कि माइरा का स्कूल चेंज हो गया है क्या.

दादीसा उसे बताती है कि अरमान ने उसे हॉस्टल में भेजा है. इस बात को सुनने के बाद अभिरा इमोशनल हो जाती है. इतना ही नहीं वो अपनी बेटी को देखने के लिए स्कूल पहुंच जाती है. वहीं, जाकर वो माइरा की एक झलक देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है.

दूसरी तरह तान्या और कृष में बेबी प्लानिंग को लेकर लड़ाई हो रही होती है. तान्या कहती है कि वो अब बेबी नहीं करना चाहती. दोनों में बहुत बहस होती है, इस बीच पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है.अरमान कहता है कि बेबी जब तक नहीं होता तब तक सबको बेबी चहिए होता है और होने के बाद वो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. इसलिए अगर दोनों में से एक भी तैयार नहीं है तो बेबी नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें:-Anupama Written Update: अनुपमा का मास्टर प्लान, जाल में फंसी टीना, दिवाकर ने पाखी का तोड़ा भरोसा!

 

Published at : 20 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा
माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर तोड़ेगा नॉयना का घमंड, घर से निकालेगा बाहर, मजबूर होकर करेगी आत्महत्या!
मिहिर तोड़ेगा नॉयना का घमंड, घर से निकालेगा बाहर, मजबूर होकर करेगी आत्महत्या!
टेलीविजन
Anupama Written Update: अनुपमा का मास्टर प्लान, जाल में फंसी टीना, दिवाकर ने पाखी का तोड़ा भरोसा!
अनुपमा का मास्टर प्लान, जाल में फंसी टीना, दिवाकर ने पाखी का तोड़ा भरोसा!
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल बाद मिलेंगे अरमान और अभिरा, लेकिन प्यार नहीं अब होगी दुश्मनी की शुरुआत!
8 साल बाद मिलेंगे अरमान और अभिरा, लेकिन प्यार नहीं अब होगी दुश्मनी की शुरुआत!
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
हेल्थ
Mineral Deficiency Symptoms: आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget