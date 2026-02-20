माइरा को सामने देख अभिरा हुई इमोशनल, दादीसा ने खोला बड़ा राज, पोद्दार हाउस में हुआ बड़ा हंगामा

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा कि मुक्ति और माइरा दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं और एक ही हॉस्टल में और एक ही रूम में रह रहे हैं. यहां तक की माइरा और मुक्ति को बेड भी मिला है. क्लास के पहले दिन ही मुक्ति और माइरा में जमकर लड़ाई हुई, टीचर के डांटने पर दोनों शांत बैठे.

अब रूम में ही बेड को लेकर दोनों लड़ते हुए नजर आए. वहीं, अभिरा गुपचुप तरीके से अपनी बेटी मुक्ति से मिलने हॉस्टल पहुंच जाती है. दोनों छुपकर बातें कर रहे होते हैं. अभिरा को मुक्ति अपनी क्लासमेट माइरा के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत अकड़ू है.

अभिरा को याद आएगी पुरानी बातें

ऐसे में अभिरा उससे कहती है कि एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि इतनी दुश्मनी हो गई. मुक्ति उसका नाम बताती है तो अभिरा पूछती है कि माइरा का पूरा नाम क्या है. मुक्ति कहती है कि आप ये क्यों पूछ रहे हो. उसके बाद अभिरा को पुरानी बातें याद आती हैं और वो मुक्ति से कहती है कि कुछ नहीं तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो.

उसके बाद अभिरा अपने शुभचिंतक को मैसेज करती है. वो उनसे मिलने को कहती है. पोद्दार हाउस में रह रहा अभिरा का ये शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि दादीसा हैं. दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं. दादीसा से अभिरा पूछती है कि माइरा का स्कूल चेंज हो गया है क्या.

दादीसा उसे बताती है कि अरमान ने उसे हॉस्टल में भेजा है. इस बात को सुनने के बाद अभिरा इमोशनल हो जाती है. इतना ही नहीं वो अपनी बेटी को देखने के लिए स्कूल पहुंच जाती है. वहीं, जाकर वो माइरा की एक झलक देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है.

दूसरी तरह तान्या और कृष में बेबी प्लानिंग को लेकर लड़ाई हो रही होती है. तान्या कहती है कि वो अब बेबी नहीं करना चाहती. दोनों में बहुत बहस होती है, इस बीच पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है.अरमान कहता है कि बेबी जब तक नहीं होता तब तक सबको बेबी चहिए होता है और होने के बाद वो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. इसलिए अगर दोनों में से एक भी तैयार नहीं है तो बेबी नहीं करना चाहिए.

