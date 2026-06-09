बुरी पिटी थी तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, डूबने से सनी देओल भी नहीं बचा पाए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबुरी पिटी थी 'एनिमल' वाली तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, सनी देओल का स्टारडम भी नहीं आया काम

बुरी पिटी थी 'एनिमल' वाली तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, सनी देओल का स्टारडम भी नहीं आया काम

Tripti Dimri Debut Film: रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म 'एनिमल' से नेशनल क्रश बनीं तृप्ति डिमरी ने सालों पहले अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. लेकिन, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 09 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

Tripti Dimri Debut Film: तृप्ति डिमरी आज के वक्त की सबसे चर्चित बॉलीवुड अदाकाराओं में शुमार हैं. साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' ने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए थे. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब उनके पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है. वो एक के बाद एक फिल्में कर रही हैं और आगे भी कई बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं. लेकिन, आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हश्र हुआ था. सनी देओल जैसे दिग्गज एक्टर भी उनकी डेब्यू फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाए थे.

तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म

तृप्ति डिमरी को बॉलीवुड में काम करते हुए करीब 9 साल हो चुके हैं. 32 साल की हो चुकीं तृप्ति का बॉलीवुड डेब्यू करीब 24 साल की उम्र में साल 2017 में हुआ था. इस दौरान वो फिल्म 'पोस्टर बॉयज' में नजर आई थीं. इसमें  उनके साथ सनी देओल और श्रेयस तलपड़े जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया था.

ये भी पढ़ें: कहां तक पढ़ी हैं तृप्ति डिमरी? जानिए एक्ट्रेस ने किस कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म

तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म पोस्टर बॉयज में काम करने वाले श्रेयस तलपड़े ने इसका डायरेक्शन भी किया था. वहीं इसका हिस्सा बॉबी देओल भी थे. जबकि पोस्टर बॉयज में सोनाली कुलकर्णी, रंधीर राय और समीक्षा भटनागर जैसे कलाकार भी नजर आए थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर बॉयज का बजट 15 करोड़ रुपये था. जबकि इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन सिर्फ 11.28 करोड़ रुपये हो पाया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

'मां-बहन' में नजर आ रही हैं तृप्ति

तृप्ति के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों माधुरी दीक्षित और रवि किशन जैसे दिग्गजों के साथ फिल्म 'मां-बहन' में नजर आ रही हैं. ये फिल्म 5 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें तृप्ति ने माधुरी की बेटी का किरदार निभाया है. माधुरी की बेटी के रोल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धारणा दुर्गा भी हैं.

ये भी पढ़ें: बचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार

तृप्ति के पास हैं ये बड़ी फिल्में

तृप्ति डिमरी के पास इन दिनों 'स्पिरिट' और 'एनिमल पार्क' जैसी दो बड़ी फिल्में हैं. इनमें से पहले वो स्पिरिट में नजर आएंगी. बता दें कि स्पिरिट में तृप्ति साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ अहम रोल में दिखेंगी. दोनों की ये मच वेटेड फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol TRIPTI DIMRI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल, फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस
सनी देओल -प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस
बॉलीवुड
बुरी पिटी थी 'एनिमल' वाली तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, सनी देओल का स्टारडम भी नहीं आया काम
बुरी पिटी थी तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, डूबने से सनी देओल भी नहीं बचा पाए
बॉलीवुड
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
बचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार
बचपन में हकलाता था ये सुपरस्टार, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget