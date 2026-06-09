बुरी पिटी थी तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म, डूबने से सनी देओल भी नहीं बचा पाए

Tripti Dimri Debut Film: तृप्ति डिमरी आज के वक्त की सबसे चर्चित बॉलीवुड अदाकाराओं में शुमार हैं. साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' ने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए थे. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब उनके पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है. वो एक के बाद एक फिल्में कर रही हैं और आगे भी कई बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं. लेकिन, आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हश्र हुआ था. सनी देओल जैसे दिग्गज एक्टर भी उनकी डेब्यू फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाए थे.

तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म

तृप्ति डिमरी को बॉलीवुड में काम करते हुए करीब 9 साल हो चुके हैं. 32 साल की हो चुकीं तृप्ति का बॉलीवुड डेब्यू करीब 24 साल की उम्र में साल 2017 में हुआ था. इस दौरान वो फिल्म 'पोस्टर बॉयज' में नजर आई थीं. इसमें उनके साथ सनी देओल और श्रेयस तलपड़े जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया था.

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बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म

तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म पोस्टर बॉयज में काम करने वाले श्रेयस तलपड़े ने इसका डायरेक्शन भी किया था. वहीं इसका हिस्सा बॉबी देओल भी थे. जबकि पोस्टर बॉयज में सोनाली कुलकर्णी, रंधीर राय और समीक्षा भटनागर जैसे कलाकार भी नजर आए थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर बॉयज का बजट 15 करोड़ रुपये था. जबकि इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन सिर्फ 11.28 करोड़ रुपये हो पाया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

'मां-बहन' में नजर आ रही हैं तृप्ति

तृप्ति के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों माधुरी दीक्षित और रवि किशन जैसे दिग्गजों के साथ फिल्म 'मां-बहन' में नजर आ रही हैं. ये फिल्म 5 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें तृप्ति ने माधुरी की बेटी का किरदार निभाया है. माधुरी की बेटी के रोल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धारणा दुर्गा भी हैं.

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तृप्ति के पास हैं ये बड़ी फिल्में

तृप्ति डिमरी के पास इन दिनों 'स्पिरिट' और 'एनिमल पार्क' जैसी दो बड़ी फिल्में हैं. इनमें से पहले वो स्पिरिट में नजर आएंगी. बता दें कि स्पिरिट में तृप्ति साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ अहम रोल में दिखेंगी. दोनों की ये मच वेटेड फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.