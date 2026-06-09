बचपन में हकलाता था ये सुपरस्टार, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार

बचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार

Guess Who: बॉलीवुड का ये एक्टर एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स और डांस के लिए भी खूब मशहूर है. लेकिन बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि वो कभी भी डांस नहीं कर पाएंगे.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 09 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

Guess Who: हिंदी सिनेमा में हर साल कई एक्टर्स कदम रखते हैं. किसी को सफलता मिलती है तो किसी के हाथ लगती है निराशा. किसी भी कलाकार के लिए उस समय सोने पर सुहागा हो जाता है जब उसकी पहली ही फिल्म लोगों के दिलों-दिमाग में समा जाती है. हम आपसे जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उसके साथ भी 26 साल पहले ऐसा ही हुआ था और वो तब से लेकर अब तक बॉलीवुड पर राज कर रहा है. हालांकि बचपन में इस सुपरस्टार को कई तरह की हेल्थ संबंधित समस्यों का सामना करना पड़ा था.

26 साल पहले किया था ब्लॉकबस्टर डेब्यू

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि 'ग्रीक गॉड' के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन हैं. बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर अपनी शुरुआत साल 2000 की फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी. इसके डायरेक्टर ऋतिक के पिता राकेश रोशन थे. पहली ही फिल्म से ऋतिक ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि ये साल 2000 की दूसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बन गई थी.

ये भी पढ़ें: 'अच्छे इंसान वाले रोल क्यों मिलते हैं?', 'हीरोगिरी' से परेशान हुए ऋतिक रोशन, जोया अख्तर ने दिया ऑफर

ऋतिक रोशन का बचपन नहीं था आसान

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ऋतिक रोशन को बचपन में हकलाने की समस्या थी. वो खुद इस पर कई बार खुलकर बात कर चुके हैं. वहीं साल 2025 में ANI से बातचीत में उनके पिता राकेश रोशन ने कहा था, 'मुझे बुरा लगता था कि वह इतनी सारी बातें कहना चाहता है, वह बहुत पढ़ा-लिखा है और दिमाग से भी तेज है लेकिन अपनी हकलाहट के कारण वह खुद को रोक लेता था.' हालांकि ऋतिक ने स्पीच थेरेपी के जरिए इस समस्या से जंग जीत ली थी.

डॉक्टर ने कहा था- कभी नहीं कर पाएंगे डांस

20 साल की उम्र में ऋतिक रोशन को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी. इस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी भी डांस नहीं कर पाएंगे. अभिनेता ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'जब मैं छोटा था तो डॉक्टर्स की जांच में पता चला कि मुझे स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जो कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी. इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी न रहकर एक तरफ झुकी रहती है. तब डॉक्टर्स ने मुझसे कह दिया था कि मैं दोबारा कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैंने जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और डांस कभी नहीं छोड़ा.'

ये भी पढ़ें: यहां देखें 50 की उम्र पार कर चुके बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फिट एक्टर्स की लिस्ट

एक्टिंग, डांस और लुक सबमें माहिर हैं ऋतिक

ऋतिक की गिनती आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में होती है. वो दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में भी शामिल हो चुके हैं. जबकि उन्हें एशिया के सबसे आकर्षक पुरुष का खिताब भी मिल चुका है. वहीं डांस के मामले में भी बॉलीवुड का कोई दूसरा एक्टर उनके इर्द-गिर्द नहीं है. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
HRITHIK ROSHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार
बचपन में हकलाता था ये सुपरस्टार, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना
बॉलीवुड
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी 'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?
'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?
बॉलीवुड
Kriti Sanon BTS Video: 'कॉकटेल 2' की दुनिया से अभी बाहर नहीं आ पाईं कृति सेनन, शूटिंग के अनदेखे पलों को किया शेयर
'कॉकटेल 2' की दुनिया से अभी बाहर नहीं आ पाईं कृति सेनन, शूटिंग का BTS शेयर किया
बॉलीवुड
shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर
बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज! 11,575 फीट की ऊंचाई पर पानी, पत्थर और बर्फ से रोज जंग, कैसे बनी एशिया की सबसे लंबी सुरंग?
जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज.. पानी, पत्थर और बर्फ से जंग, कैसे बनी सबसे लंबी सुरंग
राजस्थान
जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 
जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget