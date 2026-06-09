बचपन में हकलाता था ये सुपरस्टार, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना

Guess Who: हिंदी सिनेमा में हर साल कई एक्टर्स कदम रखते हैं. किसी को सफलता मिलती है तो किसी के हाथ लगती है निराशा. किसी भी कलाकार के लिए उस समय सोने पर सुहागा हो जाता है जब उसकी पहली ही फिल्म लोगों के दिलों-दिमाग में समा जाती है. हम आपसे जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उसके साथ भी 26 साल पहले ऐसा ही हुआ था और वो तब से लेकर अब तक बॉलीवुड पर राज कर रहा है. हालांकि बचपन में इस सुपरस्टार को कई तरह की हेल्थ संबंधित समस्यों का सामना करना पड़ा था.

26 साल पहले किया था ब्लॉकबस्टर डेब्यू

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि 'ग्रीक गॉड' के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन हैं. बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर अपनी शुरुआत साल 2000 की फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी. इसके डायरेक्टर ऋतिक के पिता राकेश रोशन थे. पहली ही फिल्म से ऋतिक ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि ये साल 2000 की दूसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बन गई थी.

ये भी पढ़ें: 'अच्छे इंसान वाले रोल क्यों मिलते हैं?', 'हीरोगिरी' से परेशान हुए ऋतिक रोशन, जोया अख्तर ने दिया ऑफर

ऋतिक रोशन का बचपन नहीं था आसान

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ऋतिक रोशन को बचपन में हकलाने की समस्या थी. वो खुद इस पर कई बार खुलकर बात कर चुके हैं. वहीं साल 2025 में ANI से बातचीत में उनके पिता राकेश रोशन ने कहा था, 'मुझे बुरा लगता था कि वह इतनी सारी बातें कहना चाहता है, वह बहुत पढ़ा-लिखा है और दिमाग से भी तेज है लेकिन अपनी हकलाहट के कारण वह खुद को रोक लेता था.' हालांकि ऋतिक ने स्पीच थेरेपी के जरिए इस समस्या से जंग जीत ली थी.

डॉक्टर ने कहा था- कभी नहीं कर पाएंगे डांस

20 साल की उम्र में ऋतिक रोशन को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी. इस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी भी डांस नहीं कर पाएंगे. अभिनेता ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'जब मैं छोटा था तो डॉक्टर्स की जांच में पता चला कि मुझे स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जो कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी. इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी न रहकर एक तरफ झुकी रहती है. तब डॉक्टर्स ने मुझसे कह दिया था कि मैं दोबारा कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैंने जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और डांस कभी नहीं छोड़ा.'

ये भी पढ़ें: यहां देखें 50 की उम्र पार कर चुके बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फिट एक्टर्स की लिस्ट

एक्टिंग, डांस और लुक सबमें माहिर हैं ऋतिक

ऋतिक की गिनती आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में होती है. वो दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में भी शामिल हो चुके हैं. जबकि उन्हें एशिया के सबसे आकर्षक पुरुष का खिताब भी मिल चुका है. वहीं डांस के मामले में भी बॉलीवुड का कोई दूसरा एक्टर उनके इर्द-गिर्द नहीं है.