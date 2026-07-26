'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 30 दिनों में कितना कमाया प्रॉफिट

Welcome to the jungle Box office Collection: अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर 30 दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने इस बीच रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो की साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए. ऐसे में आपको बता रहे हैं कि फिल्म ने 30 दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया साथ ही ये हिट रही या फिर फ्लॉप और इसने कितना कमा लिया.

'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' ने इंडिया में 30वें दिन यानी कि शनिवार को 11 लाख रुपये कमाए. जबकि फिल्म ने 29वें दिन 6 लाख कमाए थे, जिसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 137.53 करोड़ हो चुका है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 162.29 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 33.36 करोड़ कमाए.

वहीं, फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने 30 दिनों में 195.65 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'गट्टा कुश्ती 2' बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें कितना कमाया प्रॉफिट

'वेलकम 3' का बजट और प्रॉफिट

इसके अलावा अगर 'वेलकम टू द जंगल' के बजट और प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इसका बजट 125 करोड़ है. जबकि नेट कलेक्शन 137.53 करोड़ हो चुका है और इस लिहाज से फिल्म ने केवल 10.02% ही प्रॉफिट कमाया है. लेकिन अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन के लिहाज से जोड़ा जाए तो इसने 56.52% प्रॉफिट कमा लिया है. ऐसे में अक्षय कुमार की इस फिल्म को हिट कहना गलत नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो ये फिल्म 'वेलकम' की तीसरी फ्रेंचाइजी है. अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स ने काम किया है. अगर इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें 2000 करोड़ की फेक फिल्म की कहानी को दिखाया गया है. इसमें अक्षय के साथ अरशद वारसी, रवीना टंडन, परेश रावल जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. आपको बता दें कि इसके बाद पहले अक्षय कुमार को 'भूत बंगला' में देखा गया था और उनकी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म भी हिट रही थी.